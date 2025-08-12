الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظ الجيزة: مواكبة الفتوى لروح العصر ضرورة مع الحفاظ على الثوابت الشرعية

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

ويُعقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة تضم كبار الشخصيات الرسمية والدينية ونخبة من علماء الشريعة والخبراء الدوليين لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على صناعة الإفتاء.

شهد المؤتمر حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب محافظي القاهرة والغربية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية، وبمشاركة وفود من مختلف أنحاء العالم.

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مشاركة مصر في تنظيم واستضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية يعكس ريادتها في مجالات الفكر الديني الرشيد، ويؤكد قدرتها على الجمع بين الأصالة والمعاصرة في مواجهة المستجدات التقنية.

فرصة لتعزيز دور المؤسسات الدينية

وأشار محافظ الجيزة  إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز دور المؤسسات الدينية في مواكبة التطورات العالمية وضمان أن تكون الفتوى مواكبة لروح العصر مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.

يذكر أن المؤتمر يعد منصة دولية لمناقشة مستقبل الإفتاء في ظل الثورة التقنية وفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والعلمية بما يسهم في وضع أطر ومعايير علمية لتأهيل المفتي المعاصر، القادر على الجمع بين عمق التأصيل الشرعي وفهم الواقع الرقمي، واستيعاب التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتناول المؤتمر خمسة محاور رئيسية، يأتي أولها بعنوان: "تكوين المفتي الرشيد العصري"، بينما يناقش المحور الثاني "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي"، فيما يتناول المحور الثالث "المفتي الرشيد في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي"، ويبحث المحور الرابع "الذكاء الاصطناعي وتطوير العمل المؤسسي الإفتائي"، ويختتم بالمحور الخامس الذي يستعرض "تجارب مؤسسات الفتوى في صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

