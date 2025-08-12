الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظ الجيزة يستعرض مقترحا لتطوير منطقة الكيت كات

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مشروع تطوير كورنيش النيل بحي إمبابة وذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية.
 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المشروع يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية بنطاق المحافظة وصنع قيمة مضافة للمدن الواقعة على كورنيش النيل لإبراز العناصر الحضارية وزيادة عوامل الجذب السياحي ورفع مستوى معيشة المواطنين المقيمين بها.
 

واستمع المحافظ إلى تصور مبدئي كمقترح لأعمال التطوير والمقدم من المكتب الاستشاري للمشروع بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية والذي تضمن رؤية شاملة للتطوير تشمل تحسين الحركة المرورية بالمنطقة لكونها تمثل معبرًا رئيسيًا لمدن وأحياء شمال الجيزة مشددًا على سرعة التنسيق وتوزيع المهام والأدوار للانتهاء من الإجراءات الإدارية وبدء العمل الميداني.
 

كما شدد المحافظ على ضرورة وضع جدول زمني لمراحل المشروع والالتزام به لإنهاء كل مرحلة في موعدها المحدد دون تأخير موجهًا نائب المحافظ بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة المستجدات وسرعة البت فيها وتوفير متطلبات المكتب الاستشاري والمقيم العقاري.
 

حضر الاجتماع المستشار محمد جابر والمستشار هاني محمد المستشاران القانونيان للمحافظة وممثلي صندوق التنمية الحضرية ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأشرف بكر، رئيس حي إمبابة، ومديرو الإدارات المعنية، ومسئولي المكاتب الهندسية والاستشارية.

