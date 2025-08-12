الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

لخدمة أهالي مدينة الصف، محافظة الجيزة تطلق قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية الشؤون الصحية التابعة لها، بتنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون (الرمد)، وذلك يوم الخميس الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، متوجهة إلى مدينة الصف.

وسوف تتمركز القافلة في مستشفى الصف المركزي للكشف على المرضى وتقييم الحالات في كل ما يخص عمليات العيون، مثل المياه البيضاء وأمراض الشبكية، وحقن الشبكية والمياه الزرقاء.

تأتي هذه القافلة في إطار حرص محافظة الجيزة على وصول جميع الخدمات الطبية والتخصصات المختلفة إلى أبناء محافظة الجيزة في مختلف المناطق، خاصة النائية منها.

 

توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه القوافل الطبية يأتي تنفيذًا لخطة المحافظة في رفع مستوى الخدمات الصحية، وتخفيف الأعباء عن المرضى من خلال إتاحة الخدمات الطبية المتخصصة بالقرب من أماكن إقامتهم.

