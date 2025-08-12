المرحلة الثالثة، كل ما تريد معرفته عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمي (نظام قديم وحديث)

وتشمل الأماكن الشاغرة بنظام قديم (علمي علوم ورياضة) كليات "حاسبات ومعلومات" و"ذكاء اصطناعي" في جامعات ومحافظات متعددة. أبرزها: جامعة المنوفية بشبين الكوم (علوم)، جامعة حلوان (علوم ورياضة)، مدينة السادات (علوم)، دمياط، المنصورة، الزقازيق، الإسكندرية، كفر الشيخ، القاهرة.

بينما تشمل الاماكن الشاغرة بكليات علمي (نظام حديث) المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

توقعات درجات القبول في "حاسبات ومعلومات" لهذا العام

وكشفت مصادر أنه تتراوح درجات القبول المتوقعة في كلية حاسبات ومعلومات شعبة علمي رياضة بين 358 إلى 364 درجة من المجموع الكلي، ما يُعادل بين 87.3% إلى 88.8%



بينما يُعتقد أن الحدود الدنيا بشعبة علمي علوم ستكون أعلى قليلًا، تتراوح بين 88% إلى 89%، خاصة في الجامعات ذات القدرة الاستيعابية المحدودة.

ضوابط تقليل الاغتراب 2025

وتشمل ضوابط تقليل الاغتراب ما يلي:

• يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.

• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.

• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.

• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

