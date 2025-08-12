الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المرحلة الثالثة، كل ما تريد معرفته عن تنسيق حاسبات ومعلومات 2025

كلية حاسبات ومعلومات
كلية حاسبات ومعلومات
ads

تبدأ المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من الخميس 14 أغسطس 2025 وحتى الاثنين 18 أغسطس 2025، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمي (نظام قديم وحديث)

وتشمل الأماكن الشاغرة بنظام قديم (علمي علوم ورياضة) كليات "حاسبات ومعلومات" و"ذكاء اصطناعي" في جامعات ومحافظات متعددة. أبرزها: جامعة المنوفية بشبين الكوم (علوم)، جامعة حلوان (علوم ورياضة)، مدينة السادات (علوم)، دمياط، المنصورة، الزقازيق، الإسكندرية، كفر الشيخ، القاهرة.

بينما تشمل الاماكن الشاغرة بكليات علمي (نظام حديث) المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

توقعات درجات القبول في "حاسبات ومعلومات" لهذا العام

 

وكشفت مصادر أنه تتراوح درجات القبول المتوقعة في كلية حاسبات ومعلومات شعبة علمي رياضة بين 358 إلى 364 درجة من المجموع الكلي، ما يُعادل بين 87.3% إلى 88.8%


بينما يُعتقد أن الحدود الدنيا بشعبة علمي علوم ستكون أعلى قليلًا، تتراوح بين 88% إلى 89%، خاصة في الجامعات ذات القدرة الاستيعابية المحدودة.

ضوابط تقليل الاغتراب 2025

وتشمل ضوابط تقليل الاغتراب ما يلي:
• يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• يشترط في التحويل غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، سواء أكان التحويل من كلية إلى أخرى أو من معهد إلى كلية، وذلك بالإضافة إلى الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها.
• لا يُسمح بالتحويلات الورقية، ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط.
• يُتاح للطالب تقليل الاغتراب(التحويل) لمرة واحدة فقط.
• ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات(.
• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة وفي ضوء النسبة المقررة لتقليل الاغتراب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025 المرحلة الثالثة للتنسيق 2025 المرحلة الثالثة تنسيق الثانوية العامة 2025 كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2025

مواد متعلقة

البيئة تعلن بدء الاستعدادات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025

محافظ الجيزة يكلف وكيلي مديرية التعليم بسرعة البت في شكاوى أولياء الأمور

محافظ الجيزة يستعرض مقترحا لتطوير منطقة الكيت كات

لخدمة أهالي مدينة الصف، محافظة الجيزة تطلق قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون

منال عوض تتابع جهود رصد وتحسين جودة الهواء والمياه لحماية البيئة

قدامك 4 أيام لتصحيح المسار، موعد تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025، التعليم العالي تعلن أعداد الطلاب المقبولين

المرحلة الثانية 2025، رابط الاستعلام عن النتيجة عبر موقع التنسيق

الأكثر قراءة

بفارق 15 هدفا، منتخب التشيك يهزم اليابان في مونديال الناشئين لكرة اليد

الكشف عن فيديوهات خطيرة في هاتف سارة خليفة تتضمن الاشتراك في التعذيب والاغتصاب

تراجع الدولار أمام اليورو والين الياباني بعد بيانات التضخم الأمريكي

بعد فوز التشيك، سيناريوهات تأهل منتخب كرة اليد لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالخير الكثير والاستقرار المادي

ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالأمسيات الدينية؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads