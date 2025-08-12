محافظ الجيزة يعلن غدًا تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة 2025

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه سيتم غدًا الأربعاء الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسي 2025، وذلك استنادًا إلى الرغبات المقدمة من أولياء الأمور خلال الفترة الماضية.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور بهدف إتاحة فرصة أكبر أمام الطلاب للالتحاق بالمدارس الثانوية وفقًا لمجموع الدرجات والرغبات المتاحة، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية.

وأكد النجار حرص المحافظة على توفير كل سبل الدعم لطلاب الشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.

المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة في الجيزة

وتأتي المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة في الجيزة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، بما يضمن توزيعًا عادلًا على المدارس المختلفة، مع مراعاة الكثافة الطلابية والمعايير المعتمدة.

