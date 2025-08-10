الأحد 10 أغسطس 2025
محافظات

الطرق والنقل بالإسماعيلية تواصل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية (صور)

تواصل مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.  

قصة مُريد يسافر كل عام من أسيوط إلى الإسماعيلية لحضور مولد أبو النور (فيديو وصور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد لجنة الزخرفية الصناعية لمتابعة امتحانات الدور الثاني (صور)

رصف طريق على عيد 

وشملت الأعمال الجارية رصف منطقة "علي عيد" بقرية نفيشة ضمن مشروع تطوير العشوائيات، وذلك بعد الانتهاء من مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم رصف عدد من الشوارع بالمنطقة بطول ٥٠٠٠ م مسطح، كما تستكمل المديرية أعمال رصف طريق" أبو عطوة – السحارة – الحمادات – أبو آدم" بالطبقة الأسفلتية، بطول ٣.٥ كيلومترات، والذي يعد أحد محاور الربط الحيوية بمركز الإسماعيلية.  

تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى أبو عساكر 

وفي سياق متصل، تواصل المديرية تنفيذ  أعمال إنشاء كوبري "أبو عساكر" على ترعة السويس وذلك ضمن خطة إحلال المعديات اليدوية بكباري مشاة على ترعة الإسماعيلية الممتدة بين مراكز وقرى المحافظة، والتي تتضمن أيضًا مشروع تنفيذ كوبري "الرياح" بنطاق مركز القنطرة غرب.  

وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل في الإسماعيلية، أن المديرية تعمل على الإسراع في معدلات التنفيذ، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق أهداف الخطة الاستثمارية ويخدم المواطنين في مختلف المناطق.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تحديث البنية التحتية وتحسين شبكات الطرق لخدمة المواطنين ودعم الربط بين المراكز والقرى،  

