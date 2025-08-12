قدامك 4 أيام لتصحيح المسار، موعد تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر مكتب التنسيق، موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية، وذلك في الفترة من الخميس 14 أغسطس حتى الإثنين 18 أغسطس 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (tansik.digital.gov.eg).

وأوضحت الوزارة أن المرحلة تشمل التحويلات المناظرة وغير المناظرة داخل نفس النطاق الجغرافي، وفقًا للشروط والمعايير المعتمدة.

شروط تحويلات تقليل الاغتراب

وأشارت إلى أنه تُطبق نسبة تحويل لا تتجاوز 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المطلوبة.

وأن التحويل يتم لمرة واحدة فقط، وبصفة إلكترونية حصريًا — لا تحويلات ورقية.

التحويل المناظر: ضمن الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر: استيفاء الحد الأدنى للكلية المطلوبة والتوزيع الجغرافي.

الالتزام بأي شروط إضافية مثل اجتياز اختبار القدرات إن وجد.

وأعلن مكتب تنسيق الجامعات أن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني.

وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

وقد انتهت أعمال هذه المرحلة بعد مراجعة دقيقة للرغبات التي سجّلها الطلاب، وترشيحهم للكليات والمعاهد وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وفي حدود الأعداد المقررة لكل كلية ومعهد.

أولًا: الحدود الدنيا وأعداد الطلاب:

يبلغ إجمالي عدد الطلاب المُقرر تقدمهم لتنسيق المرحلة الثانية من النظامين الحديث والقديم(287,318) طالبًا وطالبة، وفقًا للحدود الدنيا المُعلنة لكل شعبة، وجاءت التفاصيل كما يلي:

النظام الحديث:



الشعب العلمية

220.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.75 %.

246642

الشعبة الأدبية

205.00درجة فأكثر أي بنسبة 64.06%.

36406

الإجمالي

283048



النظام القديم:

الشعبة العلمية

280.00 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29%.

3506

الشعبة الأدبية

240.00 درجة فأكثر أي بنسبة 58.53 %.

764

الإجمالي

4270

أعداد الطلاب المتقدمين برغباتهم خلال المرحلة:

بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (271980) طالبًا، موزعين بواقع (235065) طالبًا من الشعب العلمية، و(36915) طالبًا من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة (15338) طالبًا.

حالات استنفاذ الرغبات:

وقد استنفد عدد 1268))طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.