الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025، التعليم العالي تعلن أعداد الطلاب المقبولين

تنسيق الجامعات، فيتو
تنسيق الجامعات، فيتو

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إجمالي عدد الطلاب بالمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، من نظامي الثانوية العامة (الحديث والقديم)، بلغ 287,318 طالبًا وطالبة.

 

عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم

وأضافت الوزارة أنه من بين هؤلاء، تقدم 271,980 طالبًا وطالبة بتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني، منهم:

235,065 من الشعب العلمية.

36,915 من الشعبة الأدبية.


وتجدر الإشارة إلى أن 15,338 طالبًا لم يسجلوا رغباتهم ضمن المهلة المحددة.
 

حالات استنفاد الرغبات

وقد استنفد عدد 1268 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

 

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية

وقد جرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية: 

تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع (364946) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد تنسيق القبول بالجامعات تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية نتيجة المرحلة الثانية نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025 نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

مواد متعلقة

المرحلة الثانية 2025، رابط الاستعلام عن النتيجة عبر موقع التنسيق

دعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، أبرز مهام مدير التضامن الجديد بالجيزة

منال عوض: إجراءات مشددة لحماية عمال النظافة من مخاطر الإجهاد الحراري

محافظ الجيزة يتفقد موقع محطة قطار نكلا، ويوجه بحلول عاجلة لعبور آمن للمواطنين

منال عوض تستعرض مشروعات التعاون مع مرفق البيئة العالمية

التموين: 70% تخفيضات الأوكازيون الصيفي في الجيزة

بدءا من الغد، الجيزة توقف العمل الميداني لعمال النظافة من 12 ظهرًا بسبب الموجة الحارة

الفرصة الأخيرة، إغلاق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق في السابعة مساءً

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025، التعليم العالي تعلن أعداد الطلاب المقبولين

انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads