نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 2025، التعليم العالي تعلن أعداد الطلاب المقبولين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن إجمالي عدد الطلاب بالمرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2025/2026، من نظامي الثانوية العامة (الحديث والقديم)، بلغ 287,318 طالبًا وطالبة.

عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم

وأضافت الوزارة أنه من بين هؤلاء، تقدم 271,980 طالبًا وطالبة بتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني، منهم:

235,065 من الشعب العلمية.

36,915 من الشعبة الأدبية.



وتجدر الإشارة إلى أن 15,338 طالبًا لم يسجلوا رغباتهم ضمن المهلة المحددة.



حالات استنفاد الرغبات

وقد استنفد عدد 1268 طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

الإجراءات المتبعة خلال المرحلة الثانية

وقد جرت أعمال هذه المرحلة وفق الضوابط التالية:

تم ترشيح الطلاب بناءً على آخر رغبات مسجلة على الموقع الإلكتروني، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المعتمدة.

بانتهاء هذه المرحلة، يكون قد تم توزيع (364946) طالبًا وطالبة من المرحلتين الأولى والثانية، خلال فترة لم تتجاوز أسبوعين من بدء أعمال التنسيق.

سيتمكن الطلاب من الحصول على بطاقة الترشيح من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

سترسل الكشوف النهائية بأسماء الطلاب إلى الكليات والمعاهد بعد الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، لبدء إجراءات القيد.

