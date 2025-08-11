الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

المرحلة الثانية 2025، رابط الاستعلام عن النتيجة عبر موقع التنسيق

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الإثنين 11 أغسطس 2025، عن الانتهاء من نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة لكلٍ من النظامين الحديث والقديم، حيث يمكن للطلاب الاستعلام غدا عن كلياتهم المرشحين إليها عبر الموقع الرسمي للتنسيق.

وأُغلق تسجيل الرغبات يوم الأحد 10 أغسطس 2025 بعد فترة امتدت خمسة أيام، بدأت يوم الأربعاء 6 أغسطس، واجتاز عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حاجز 287,318 طالبًا وطالبة من النظامين الحديث والقديم.

الحد الأدنى للمجموع المطلوب في المرحلة الثانية:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 220 درجة (68.75%) — عدد الطلاب: 246,642

الشعبة الأدبية: 205 درجات (64.06%) — عدد الطلاب: 36,406


النظام القديم:

الشعبة العلمية: 280 درجة (68.29%) — عدد الطلاب: 3,506

الشعبة الأدبية: 240 درجة (58.53%) — عدد الطلاب: 764

 

رابط نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه يمكن للاطلاع على نتيجة المرحلة الثانية والاستعلام عنها، من خلال زيارة موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر الرابط: tansik.digital.gov.eg. 

خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق

1. الدخول إلى الموقع.


2. اختيار “خدمات تنسيق الثانوية العامة.”


3. الضغط على “نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025.”


4. إدخال رقم الجلوس والرقم السري من استمارة النجاح.


5. طباعة بطاقة الترشيح للكلية أو المعهد المرشح له الطالب.

أعداد الطلاب المتقدمين برغباتهم خلال المرحلة:
بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بنظاميها "الحديث والقديم" (271980) طالبًا، موزعين بواقع (235065) طالبًا من الشعب العلمية، و(36915) طالبًا من الشعبة الأدبية، في حين بلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة(15338) طالبًا.

ثانيًا: نتائج الترشيحات:
أسفرت عمليات الفرز لرغبات طلاب المرحلة الثانية عن الآتي:-

البيان الشعب العلمية الشعبة الأدبية الإجمالي
كليات جامعية 192240 36086 228326 
معاهد تابعة للوزارة 41558 828 42386 
الإجمالي 233798
36914
270712

حالات استنفاد الرغبات:
وقد استنفد عدد 1268))طالبًا وطالبة من طلاب الشعبتين العلمية والأدبية رغباتهم، بسبب إدراجهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم.

وسيتم إتاحة الفرصة لهم لإعادة تسجيل رغبات تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن.

