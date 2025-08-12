أخبار الزمالك، حسام يرحب بالبقاء وتجديد عقده، لاعب جديد يسعى النادي لضمه، موقف ألفينا من لقاء المقاولون

أخبار الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول، أبدى رغبة واضحة في الاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن اللاعب أبلغ الإدارة بشكل رسمي بترحيبه بتجديد عقده، وهو ما يعكس التزامه واستقراره الفني داخل النادي.

ويأتي موقف عبدالمجيد في وقت تسعى فيه إدارة الزمالك للحفاظ على العناصر الأساسية التي يعول عليها الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خاصة مع دخول الفريق في مرحلة إعادة بناء وتدعيم الصفوف.

من المنتظر أن تفتح الإدارة ملف التجديد مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بالتوصل لاتفاق سريع نظرًا لرغبة الطرفين في الاستمرار.

تحركات لضم توفيق محمد ظهير بتروجت في يناير

في إطار تحركاته لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يسعى نادي الزمالك إلى التعاقد مع توفيق محمد، الظهير الأيسر لفريق بتروجت.

وأكد مصدر بالنادي أن مسؤولي الزمالك تواصلوا بشكل شفهي مع إدارة النادي البترولي خلال الساعات الماضية، لاستطلاع موقفهم من بيع اللاعب في يناير المقبل.

ويأتي هذا التحرك بناءً على توصية فنية من الجهاز الفني، في ظل حاجة الفريق لتدعيم الجبهة اليسرى بعناصر جديدة.

ويُعد توفيق محمد من اللاعبين المميزين في مركزه، وظهر بمستوى جيد خلال الفترة الماضية مع فريقه، ما جعله تحت أنظار عدد من الأندية، على رأسها الزمالك.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات رسمية بين الناديين، بعد تقييم موقف اللاعب وموافقة إدارة بتروجت على التفاوض.

مشاركته أ مام المقاولون غير محسومة، خون ألفينا يخضع لاختبارات بدنية

رغم تعاقد الزمالك مؤخرًا مع اللاعب الجديد خون ألفينا، إلا أن مشاركته في مواجهة المقاولون العرب القادمة، المقرر لها يوم السبت، ما زالت غير مؤكدة حتى الآن.

وقال مصدر داخل النادي: إن اللاعب سيخضع اليوم لقياسات بدنية وفحوصات فنية دقيقة لتحديد جاهزيته للمباراة.

وأوضح المصدر أن القرار النهائي بشأن مشاركة ألفينا في يد المدير الفني يانيك فيريرا، الذي لا يرغب في الدفع باللاعب قبل التأكد من جاهزيته بنسبة 100%.

ويأمل الجهاز الفني أن يتمكن اللاعب من الدخول في أجواء الفريق سريعًا، خاصة في ظل النقص العددي في بعض المراكز.

جلسة فنية خاصة بين فيريرا وبانزا قبل لقاء المقاولون

في إطار التحضير لمواجهة المقاولون العرب، عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، جلسة فنية خاصة مع المهاجم شيكو بانزا، بهدف منحه بعض التعليمات والتوجيهات الفنية.

وركز فيريرا خلال الجلسة على بعض الجوانب التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال المباراة، مطالبًا اللاعب بالتحرك بذكاء واستغلال المساحات.

وأكد المدير الفني ثقته في إمكانيات بانزا، وحرص على رفع روحه المعنوية، خاصة مع تراجع مستوى الفريق في بعض المباريات السابقة.

ويأمل فيريرا أن يقدم بانزا أداءً مميزًا يسهم في حسم المباراة لصالح الزمالك، خاصة أن الفريق بحاجة إلى الفوز لاستعادة الثقة وتعديل مساره في الدوري.

تحركات فنية للزمالك

يواصل نادي الزمالك تحركاته الفنية والإدارية خلال الفترة الحالية، سواء عبر الحفاظ على لاعبيه الأساسيين مثل حسام عبدالمجيد، أو من خلال التفاوض لضم عناصر جديدة مثل توفيق محمد، إلى جانب تجهيز الصفقات الجديدة على رأسها ألفينا.

كل ذلك يأتي في إطار خطة متكاملة يسعى من خلالها فيريرا لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح بعد موسم متذبذب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

