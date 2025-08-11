الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كل ما تريد معرفته عن وفاة هيثم سمير بطل مصر في رياضة سباقات السيارات

تفاصيل مقتل هيثم
تفاصيل مقتل هيثم سمير

 لقى هيثم سمير بطل مصر والشرق الأوسط في رياضة سباقات السيارات، مصرعه بعد نزاع مع آخرين حول قطعة أرض، في حادث مروع هز أوساط سباقات السيارات في مصر.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في وفاة هيثم سمير بطل مصر والشرق الأوسط في رياضة سباقات السيارات لمعرفة ملابسات الحادث.

من هو هيثم سمير بطل مصر والشرق الأوسط في رياضة سباقات السيارات

هيثم سمير كان واحدا من أبرز الأسماء في عالم سباقات السيارات في مصر والشرق الأوسط ، وحقق إنجازات رفعت اسم مصر في المحافل الدولية

كما يعد  من أشهر الشخصيات في مجال رياضة السيارات، حيث كان بطل سباقات سيارات ومنظم لبطولات "أوتو كروس"، وشارك في فعاليات دولية، أسهمت في رفع مكانة الرياضة المصرية عالميا، وتمتع بعلاقات وطيدة مع عدد من الرياضيين والمسؤولين في هذا المجال، إلى جانب نشاطه التجاري الواسع في سوق السيارات، وهو ما جعله محل احترام وتقدير في الأوساط الرياضية والاقتصادية.

 

تفاصيل مقتل هيثم سمير

وفقًا لتصريحات صحفية من أحد أصدقاء هيثم سمير، فقد نشب خلاف حاد بينه وبين مجموعة من الأشخاص بسبب قطعة أرض، ما أدى إلى تصاعد الأمور بشكل غير متوقع وانتهى بمقتله.

وبين الصديق أن هيثم كان معروفا بسيرته الطيبة في مجال سباقات السيارات، وبرز من خلال تنظيمه للفعاليات الرياضية المرتبطة بالأوتو كروس، بالإضافة إلى مشاركاته المتعددة في بطولات دولية.

وأضاف أن هيثم كان أيضا نشطا في مجال التجارة، وخصوصا تجارة السيارات، مما جعله شخصية معروفة في هذا القطاع، وعلى الرغم من مكانته في الأوساط الرياضية والتجارية، إلا أنه تعرض هذه المرة لحادث مأساوي أودى بحياته.

مقتل هيثم سمير

وأوضح أن الجثمان عثر عليه مقتولا، وتم تحرير محضر بالواقعة قبل نقله إلى ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار الصديق إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة، حيث بدأت بفحص الجثمان، واستجواب شهود العيان للكشف عن ملابسات الحادث، والتوصل إلى الجهة المتورطة في الجريمة.

 

بلاغ من والد زيزو ضد جماهير الزمالك

حقيقة طلب وزارة الرياضة محاسبة المخطئ في أزمة عقد كولر مع الأهلي

 

ومع تواصل التحقيقات، تركز الأجهزة الأمنية على فهم كيف تطور النزاع العقاري إلى جريمة قتل، حيث يرجح أن تكون هناك دوافع شخصية أو مالية وراء الحادث، خاصة وأن الخلافات على الملكية تعد من أكثر الأسباب شيوعًا في مثل هذه الجرائم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيثم سمير هيثم سمير بطل مصر هيثم سمير لاعب سباق السيارات أخبار هيثم سمير من هو هيثم سمير تفاصيل مقتل هيثم سمير مقتل هيثم سمير

مواد متعلقة

عدي الدباغ يخوض تدريبات منفردة في الجيم استعدادا لمواجهة المقاولون بالدوري (صور)

يانيك فيريرا يلقي محاضرة فنية خاصة على لاعبي الزمالك

برنامج بدني خاص لـ عبدالله السعيد قبل مواجهة المقاولون العرب

فقرة بدنية خاصة في مران الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

أحمد ربيع يواصل التأهيل في مران الزمالك قبل مواجهة المقاولون

ثورة غضب داخل الأهلي بعد التعادل مع مودرن.. تعديلات منتظرة على تشكيل الأحمر أمام فاركو.. وحقيقة عدم اقتناع ريبيرو بالأجانب

استقبال حافل للبرازيلي ألفينا في مران الزمالك بممر شرفي من اللاعبين

الزمالك يتقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحمد شوبير

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

مكتب التنسيق يعلن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل هيثم سمير بطل سباقات السيارات بالقليوبية

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 (خاص)

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح ثواب مواساة الناس وتعزيتهم وفقا للشريعة الإسلامية

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads