إجراء عاجل من الأعلى للإعلام بشأن شكوى الزمالك ضد "حارس الأهلي"

أحمد شوبير مقدم برنامج
أحمد شوبير مقدم برنامج «حارس الأهلي»

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، شكوى من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد برنامج «حارس الأهلي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النادي الأهلى الفضائية، بزعم إذاعة بعض الأخبار دون التأكد من صحتها.

جاء في شكوى نادي الزمالك، أن المشكو في حقه تعمد الإساءة والتحريض ضد جماهير النادي، بعبارات تحض على بث الكراهية والعنف وتحريض الجماهير ضد بعضها البعض، كما يتبنى حملة ممنهجة ضد مجلس إدارة النادي، دون ‏مراعاة للضوابط المهنية والإعلامية الواجب الالتزام بها‎.‎

وأرفق نادي الزمالك أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل الحلقات محل الشكوى، مع تحديد الفقرات التي اعتبرها النادي مخالفة.

وأحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثها ودراسة ما جاء فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

