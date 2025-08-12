عمرها 80 سنة، حصلت علي محو الأمية وتتمني زيارة بيت الله الحرام

قالت مبروكة عبد العزيز أحمد الزيني من الفيوم وحصلت علي شهادة محو الأمية عن عمر 80 عاما، إنها أصبحت قادرة على القراءة والكتابة، وليس لديها رغبة أخري غير زيارة بيت الله الحرام، بعد أن صبرت وتعلمت حتي تعرف كل ما يدور حولها.

تكريم المحافظ لها

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد كرمها في مكتبه، وقرر منحها رحلة عمرة، ووجه بتيسير إجراءات استخراج جواز سفر لها ولنجلها، كما قرر توفير فرصة عمل لأحد أحفادها بالقطاع الخاص، وسلمها شهادة محو الأمية التي حصلت عليها، ومنحها شهادة تقدير، لتميزها وإصرارها على مواصلة التعليم وتحقيق هذا الإنجاز في سن متأخر.

التعليم لا يرتبط بسن

وقال محافظ الفيومإن التعليم لا يرتبط بسن معينة، فالإنسان يجب أن يستمر في تلقى العلوم وإن تقدم به العمر، ليتحدى الصعاب ويتسلح بالمعرفة ويكون أكثر وعيًا بقضاياه الحياتية، وأكثر قدرة على إدارة شئونه اليومية، مؤكدًا علي ضرورة أن نقتدي بمثل هذه النماذج الجادة، التى تتسم بالإرادة والتحدي ومواجهة الصعاب.

حرص المحافظة علي التعليم

وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم اللازم للنهوض بالمنظومة التعليمية، لافتًا إلي أهمية دور العلم في بناء المجتمعات ورفعة الأمم، وكذا أهمية محو الأمية ودورها في تمكين الأفراد والمجتمع، باعتبار أن التعليم أثاث تقدم الشعوب وعمودها الفقري.

يذكر أن مبروكة عبدالعزيز إبراهيم الزيني، تبلغ من العمر 80 عامًا، وتقيم بقرية البسيونية التابعة للوحدة المحلية بقرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، وأصرت على التعلم في هذه السن المتأخرة، وقام بتعليمها ومحو أميتها أحد أحفادها.

