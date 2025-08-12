الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تأثير الموجة الحارة على محصول القطن

محصول القطن، فيتو
محصول القطن، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب  وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نظمت ندوة عن تأثير الجو الحار على محصول القطن، أقيمت بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الندوة تناولت تأثير درجات الحرارة على محصول القطن، والاحتياطات اللازمة للعبور بالنباتات من هذه المرحلة إلى بر الأمان، والحصول على محصول مبشر، وتلافى التأثير الضار لدرجات الحرارة علي الإنتاجية.

توصيات الندوة

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إلي أن الندوة خرجت بعدة توصيات للحفاظ علي إنتاجية القطن وعدم التأثر بالموجة الحارة التي تجتاح البلاد، وأهم التوصيات، التوقف عن الرش وقت الظهيرة أو وقت الموجات الحرارية العالية،  الرش الورقي بأحد مركبات البوتاسيوم مثل سليكات البوتاسيوم أو ليدياسينات، الرش بمخلوط الأحماض الأمينية، الرش بحامض السيترك، الجني المحسن، وذلك يتم  بجني القطن على مرتين، ويكون  بعد تطاير الندى وإزالة الفصوص الميتة والملونة.

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية لتقليل آثار الإجهاد الحراري على الأبقار والدواجن

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية عن الذرة الشامية

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة أعداد حشرات المن والتربس والجاسيد، ويتوقع زيادة فى تعداد الحشرات حرشفية الأجنحة وتعداد لطع البيض لحشرات دودة ورق القطن وديدان اللوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرار الموجات الحرارية قرية النزلة محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق محصول القطن

مواد متعلقة

زراعة الفيوم تنظم المؤتمر السنوي الثالث لمزارعي القمح

زراعة الشرقية تختتم فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات

يوم حقلي لتوعية مزارعي الطماطم في مشتول السوق

القطن الصعيدي يعيد أمجاد فرغلي باشا، ومزارعون عن ارتفاع سعره: القطنة ما بتكدبش وجرب بنفسك (فيديو)

وزير الزراعة أمام البرلمان.. إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.. الصادرات الزراعية تتخطى 9,2 مليار دولار.. استنباط أكثر من 60 صنفا وهجينا للمحاصيل الاستراتيجية

تأييد السجن المشدد 5 سنوات لرئيس حي السلام بتهمة الرشوة

"زراعة الفيوم" تنظم ندوة للتوعية بتطهير الترع والمساقي

ندوة عن التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل الزراعية بالشرقية

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads