زراعة الفيوم تنظم ندوة عن تأثير الموجة الحارة على محصول القطن

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نظمت ندوة عن تأثير الجو الحار على محصول القطن، أقيمت بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الندوة تناولت تأثير درجات الحرارة على محصول القطن، والاحتياطات اللازمة للعبور بالنباتات من هذه المرحلة إلى بر الأمان، والحصول على محصول مبشر، وتلافى التأثير الضار لدرجات الحرارة علي الإنتاجية.

توصيات الندوة

وأشار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إلي أن الندوة خرجت بعدة توصيات للحفاظ علي إنتاجية القطن وعدم التأثر بالموجة الحارة التي تجتاح البلاد، وأهم التوصيات، التوقف عن الرش وقت الظهيرة أو وقت الموجات الحرارية العالية، الرش الورقي بأحد مركبات البوتاسيوم مثل سليكات البوتاسيوم أو ليدياسينات، الرش بمخلوط الأحماض الأمينية، الرش بحامض السيترك، الجني المحسن، وذلك يتم بجني القطن على مرتين، ويكون بعد تطاير الندى وإزالة الفصوص الميتة والملونة.

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة أعداد حشرات المن والتربس والجاسيد، ويتوقع زيادة فى تعداد الحشرات حرشفية الأجنحة وتعداد لطع البيض لحشرات دودة ورق القطن وديدان اللوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.