توفير فرص عمل في لقاء محافظ الفيوم الدوري لخدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم  بتوفير مساعدات مالية وتيسير إجراءات المعاشات للحالات الأولى بالرعاية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتجهيز إحدى الفتيات غير القادرات، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، جاء ذلك أثناء اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

مساعدات مالية وعينية

ووجه محافظ الفيوم، مسئولي التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية وعينية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وبحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، وكذلك التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز إحدى العرائس، وتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة.  

فرص عمل وتراخيص أكشاك

كما وجه محافظ الفيوم، مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص أكشاك لعدد من الشباب والأسر الأولى بالرعاية، حتى تعينهم على تدبير متطلبات المعيشة، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية، كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع مسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بفحص شكوى إحدى السيدات من الانسداد المتكرر للصرف الصحي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحل المشكلة.

محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

محافظ الفيوم يتابع أعمال الموجة 27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وشدد محافظ الفيوم على مسئولي المديريات الخدمية ورؤساء القرى والمدن بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين لتوفير وقتهم وجهدهم.

