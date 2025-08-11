محافظ الفيوم يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أوائل الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية، على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالفيوم مساء أمس الأحد، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

رسالة من محافظ الفيوم للطلبة المتفوقين

ووجه محافظ الفيوم، رسالة إلى الطلاب والطالبات المكرمين، طالبهم بالاستمرار في طلب العلم والاجتهاد في دراستهم واقتناص الفرص المتاحة أمامهم للتعلم، لأن التعليم هو أساس بناء الأمم وتقدم الشعوب، كما ان الأزهر الشريف هو منارة نشر تعاليم الدين الوسطي الحنيف، مثمنًا جهود الآباء والأمهات في تقديم الرعاية اللازمة لأبنائهم ووضعهم على طريق التفوق.

دور المعلم في نجاح العملية التعليمية

وقال محافظ الفيوم، إن نجاح العملية التعليمية لا يأتي من فراغ وإنما نتاج منظومة متكاملة يقف وراءها معلم ومعلمة وإدارة تعمل بكل جهد لتوصيل المعلومة إلى الطلاب وحثهم على التميز والتفوق، وكلًا منا يحمل على عاتقه تاريخ مصر العريق الذي يتطلب منا جميعًا بذل المزيد من الجهد والتعب للحفاظ عليه.

فقرات الاحتفال بتكريم أوائل الشهادات العامة والازهرية

وقد تضمن الحفل، فقرات فنية لكورال مديرية التربية والتعليم، وفقرات شعرية، واستعراض بلغة الإشارة لطالبات مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وعرض فيديو عن جهود وإنجازات قطاع التعليم بالمحافظة، وفي نهاية الحفل، سلم محافظ الفيوم شهادات التقدير للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، والثانوية الأزهرية، ومدارس النور للمكفوفين، ومدارس المتفوقين.

كما كرم محافظ الفيوم عددا من قيادات مديرية التربية والتعليم، وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم درع المديرية للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تقديرًا لجهوده في خدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

