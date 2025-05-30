الجمعة 30 مايو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة أبرزها نهائي كأس خادم الحرمين

نهائي كأس خادم الحرمين،
نهائي كأس خادم الحرمين، فيتو

تقام عدة مباريات قوية اليوم الجمعة 30 مايو 2025، أبرزها مباراة الاتحاد ضد القادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواجهة هونج كونج ضد مانشستر يونايتد وديًّا بالاضافة إلى مباريات في الدوري التركي. 

 

موعد نهائي كأس خادم الحرمين 

الاتحاد ضد القادسية -  9 مساء -  قناة SSC 1.

 

الدوري التركي 

قاسم باشا ضد جوزتيبي - 8 مساءً.

أنطاليا سبور ضد طرابزون سبور - 8 مساءً.

جالطة سراي ضد إسطنبول باشاكشهير - 8 مساءً.

 

الدوري الجزائري 

أولمبي أقبو ضد  شباب قسنطينة - 7 مساء -  قناة الجزائرية الرياضية.

 

مواعيد المباريات الودية

هونج كونج ضد مانشستر يونايتد - 3 عصرًا.

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الاتحاد ضد القادسية جالطة سراي نهائي كأس خادم الحرمين هونج كونج ضد مانشستر يونايتد كأس خادم الحرمين

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