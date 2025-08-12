حفاظا على صحتهم، قدمي هذه المشروبات لصغارك في الطقس الحار

يؤثر الطقس الحار على الصغار لأنه يفقدهم السوائل والأملاح المعدنية ما يؤثر على متابعتهم ويعرضهم للإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس.

وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض الصغار للشمس فى هذا الطقس لأنها أكثر عرضة لمخاطره، مايجبر الأمهات على تقديم العصائر والاكلات الخفيفة لهم لتخفيف شعورهم بالطقس الحار.

ويقول الدكتور أيمن عوض أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، مع ارتفاع درجات الحرارة، يفقد جسم الطفل الكثير من السوائل عن طريق العرق، مما يجعله عرضة للجفاف والإرهاق، لذلك، من المهم أن يحصل على مشروبات طبيعية تعوضه السوائل والأملاح المفقودة، وتمنحه الطاقة والانتعاش، بعيدا عن المشروبات الغازية أو المليئة بالسكر الصناعي.

عصائر طبيعية مهمة لطفلك فى الطقس الحار

وأضاف عوض، أن من هذه المشروبات:-

عصير البطيخ الطبيعي، والبطيخ غني بالماء بنسبة تتجاوز 90%، ويحتوي على فيتامين C وA المفيدان للمناعة والبشرة.

عصير البرتقال الطازج، وهو مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يقوي المناعة ويحافظ على نشاط الطفل.

عصير المانجو بالحليب، يمنح الطاقة والبروتينات، كما يحتوي على الألياف التي تدعم الهضم.

عصير التفاح الطبيعي، وهو غنى بمضادات الأكسدة، ويعطي ترطيب ممتاز للجسم.

عصير الخيار والنعناع، فالخيار يرطب الجسم ويبرده، والنعناع يمنح انتعاش طبيعي.

مشروب قمر الدين، وهو غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على تعويض الأملاح المفقودة في الحر.

عصير الفراولة الطازج، وهو غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويحب الأطفال طعمه الحلو الطبيعي.

نصائح لتقديم المشروبات لطفلك في الصيف

وتابع، أنه للاستفادة من العصائر التى ذكرناها بالأعلى، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

قدمي المشروب مبردا ولكن ليس مثلجا جدا حتى لا يسبب ألم في الحلق.

تجنبي إضافة السكر الصناعي، واستخدمي العسل الطبيعي أو الفواكه الحلوة للتحلية.

قدمي المشروبات في أكواب ملونة أو بزخارف محببة للأطفال لجذبهم لشربها.

شجعي طفلك على شرب الماء بانتظام إلى جانب العصائر.

نصائح يجب اتباعها مع الطفل فى الطقس الحار

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها مع الصغار فى الطقس الحار لتخفيف شعورهم بالحر، منها:-

شرب المياه مش كل ساعتين على الأقل، حتى لو لم يطلب الطفل لأن الجسم يتخلص من الماء بسرعة في الطقس الحار.

تجنب اللعب في الشمس من 12 لـ 4 العصر، وهو وقت الذروة لضربات الشمس والحروق.

إلباس الأطفال ملابس واسعة مصنوعة من القطن، ويفضل ألوان فاتحة

لمساعدة الجسم على التنفس وتبخر العرق بسهولة. إحمام الطفل مرتين يوميا بالماء الفاتر لترطيب الجسم وتقليل التوتر والسخونية.

تقديم أكلات خفيفة للطفل وغنية بالسوائل مثل الخيار والبطيخ والشمام والزبادي لأنها أكلات ترطب الجسم وتخفف شعوره بالحرارة.

تهوية الغرف من حيث فتح الشبابيك وتشغيل المراوح ورش المياه على الأرض.

الباس الطفل كاب أو شمسية عند الخروج نهارا، وتكون الخروقات فى الصباح الباكر أو بعد المغرب.

عدم ترك الأطفال في غرفة مغلقة ليس لها تهوية لأن ذلك يرفع درجة الحرارة داخل الغرفة.

