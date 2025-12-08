تشابي ألونسو: قرارات الحكم أربكت ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

18 حجم الخط

انتقد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، حكم مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني، مؤكدًا أن قرارات الحكم أربكت الفريق.



وتعرض ريال مدريد للهزيمة أمام سيلتا فيجو، بهدفين دون رد، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لألفارو كاريراس وفران جارسيا، خلال اللقاء، بالإضافة لأخرى لإندريك من على مقاعد البدلاء.



تصريحات تشابي ألونسو



وقال تشابي في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "جميعنا غاضبون، لم تكن المباراة كما تمنينا، ولا النتيجة، إصابة ميليتاو أثّرت علينا منذ البداية، واستغرقنا بعض الوقت للتعافي، أجرينا بعض التعديلات".

وواصل: "لم تسر المباراة كما خططنا لها، لذا علينا المضي قدمًا بأسرع وقت ممكن، ثلاث نقاط فقط؛ الطريق طويل في الدوري، لدينا دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء لنستعيد توازننا ونتخلص من هذا الشعور السيء".

وأردف: "لم يكن الأمر كما توقعنا، خططنا للمباراة بإيقاع سريع، وضغطنا على خصم قوي، وكنا نفتقر إلى بعض الجوانب، أربكت إصابة ميليتاو خططنا، إنه خبر سيء؛ كنا نعاني من الإصابات، وهذه إصابة أخرى تُضاف إلى مشاكلنا".

وأشار: "استغرقنا بعض الوقت للرد؛ لم نتفاعل حقًا إلا عندما كنا بعشرة لاعبين، إنها ثلاث نقاط، إنه أمر مؤلم، نحن غاضبون، والآن علينا أن نُظهر جانبًا مختلفًا يوم الأربعاء".

وشدد: "جميعنا نتحمل المسؤولية، عن الأوقات الجيدة والسيئة، علينا أن نتعامل مع الأمر بمسؤولية، لا يجب أن ننظر بعيدًا، الوضع صعب بسبب الإصابات، علينا إجراء تغييرات؛ سنرى".

وواصل تشابي: "هذه هي كرة القدم، علينا أن نتطلع إلى الأمام، نعلم ما هي متطلباتنا، فالهزائم مؤلمة للغاية، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام، هذه مسؤولية الجميع؛ علينا جميعًا الالتزام بالقيام بالأمور على أكمل وجه، نعلم أن النقاط التي نخسرها مهمة، لكنها ليست حاسمة".

وعن كانت وظيفته كمدرب لريال مدريد على المحك أمام مانشستر سيتي في المباراة المقبلة، أجاب: "نسعى للفوز بثلاث نقاط في دوري أبطال أوروبا، ونحن في وضع جيد، وهذا هو المهم، نريد أن نؤدي بشكل جيد وأن نلعب بشكل أفضل مما قدمناه".

وأوضح: "أربكتنا قرارات الحكم، لم يُراعِ إضاعة الوقت، مما أربك إيقاعنا، وكان متساهلًا للغاية، لا أعرف شيئًا عن البطاقة الصفراء لـ كاريراس، فقد كانت مثيرة للجدل، لم تعجبني، فقد أربكتنا قليلًا، وأخرجتنا من أجواء المباراة خلال تلك الفترات، لم يعجبني التحكيم".

وأردف: "سنفكر في الخطوة التالية يوم الأربعاء، الوضع الحالي مؤلم بلا شك، لكن علينا أن نتطلع إلى المستقبل، بالمعايير العالية التي يتطلبها هذا النادي، بالفخر اللازم، هذا هو هدفنا على المدى القريب".

وسقط فريق ريال مدريد في فخ الخسارة أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد، بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".



جاء هدف سيلتا فيجو الأول في مرمى ريال مدريد عن طريق فيليوت سفيدبيرج بالدقيقة 54 من عمر اللقاء ثم عزز نفس اللاعب فيليوت سفيدبيرج تفوق سيلتا فيجو بالهدف الثاني بالدقيقة 90 +3.

وبهذه النتيجة فقد ريال مدريد ثلاث نقاط مهمة في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة برصيد 40 نقطة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 36 نقطة فيما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 19 نقطة بالمركز العاشرة في جدول الليجا.

وتعرض لاعب ريال مدريد فرانسيسكو جارسيا للطرد بالدقيقة 65 وذلك بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء ثانية لفران جارسيا ثم بطاقة حمراء بيخرج جارسيا من المباراة ليكمل ريال مدريد اللقاء منقوص العدد.

كما تعرض لاعب ريال مدريد ألفارو كاريراس للطرد من المباراة بالدقيقة 90 +2 بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعب ثم بطاقة حمراء.

