ضبط 140 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بالجيزة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الفريق الطب البيطرى، من ضبط ١٤٠ كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى أو مجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال عدة حملات تفتيشية استهدفت الأسواق والمحلات التجارية التي تبيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني بالمحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

وتم التحفظ على ١٤٠ كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

نتائج حملة مرافق بالجيزة



وفي سياق منفصل، أسفرت جهود مباحث المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير ٦٠ مخالفة ضد المحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وضمان الالتزام بالخطة الوطنية لضبط استهلاك الطاقة.

ضبط 4 أطنان دقيق وتحرر 77 مخالفة خلال 24 ساعة



على جانب آخر، أسفرت حملة أمنية مشتركة بين قوات مباحث التموين بـ مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

