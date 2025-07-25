أعراض برد الصيف عند الأطفال، تنبهي لها حفاظا على صحتهم

أعراض برد الصيف عند الأطفال، برد الصيف من الأمراض المعدية المنتشرة بين الصغار والكبار فى فصل الصيف نتيجة التعرض المراوح والتكييفات فى الطقس الحار.

وأعراض برد الصيف عند الأطفال، عديدة وجميعها معروفة، ولكن يجب التعامل معها سريعا لتجنب حدوث أى مضاعفات على الطفل.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن برد الصيف عند الأطفال ليست إصابة سهلة ويجب عدم التهاون فى علاجه لأنه فى وقتنا الحالى يتحول الى نزلة شعبية أو التهابات فى الشعب الهوائية خاصة مع الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة، أو مصابين بحساسية الصدر.

علامات ظهور مضاعفات برد الصيف

وأضاف عبد الحميد، أن هناك علامات تؤكد أن برد الصيف عند الأطفال يتحول إلى مضاعفات، منها:-

الكحة أصبحت مستمرة ومزعجة

وصوت نفس الطفل به "صفير" أو تزييق.

وصوت نفس الطفل به "صفير" أو تزييق. عدم استجابة حرارة الطفل للخوافض بسهولة.

نهجان الطفل وبكاؤه ورفضه للرضاعة والطعام على ما كان يحدث وأصبح مجهدا أكثر من الطبيعي.

وتابع، أنه عند تطور الأعراض إلى الأعراض التى ذكرناها بالأعلى يجب التعامل بحذر تعرض الطفل على طبيب مختص على الفور، لأن تأخير التعامل فى هذه المرحلة قد يزيد من تهيج الشعب الهوائية، ويجعل الطفل يحتاج جلسات تنفس أو حتى يدخل المستشفى.

أعراض برد الصيف عند الأطفال

علاج برد الصيف عند الأطفال

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه عند ظهور أعراض برد الصيف عند الأطفال، يجب اتباع بعض النصائح لسرعة العلاج، حفاظا على صحة الطفل، ومن أفضل طرق العلاج:-

استخدام خوافض للحرارة على حسب وزن الطفل.

الاهتمام بتهوية المنزل والغرف مع عدم تسليط هواء المروحة أو التكييف مباشرة على الطفل.

الإكثار من تقديم السوائل للطفل مثل الرضاعة والماء والسوائل الدافئة مثل اليانسون والبابونج لأنها ترطب جسم الطفل وتساعد على السيولة.

استخدام أدوية الكحة على حسب نوع الكحة سواء كانت كحة جافة أو متاحة وذلك تحت إشراف طبى.

فى حالة زيادة الكحة يجب عرض الطفل على طبيب مختص للتأكد أنها ليست بداية التهاب رئوى أو التهاب فى الشعب الهوائية.

الاهتمام بالطفل مريض حساسية الصدر من حيث استخدام البخاخ فى مواعيدها وفى حالة ظهور أى أعراض غريبة يجب عرض الطفل على الفور على طبيب مختص.

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن برد الصيف يأتى بسبب التنقل كثيرا بين التكييف والغرف التى بها هواء ساخن ما يضعف مناعة الطفل ويجعل الجسم عرضة لأى فيروس، لذا يجب الحذر مع الاهتمام بتغذية الطفل وتقديم الخضراوات والفاكهة واللحوم له، مع تنظيم مواعيد نومه حفاظا على مناعته ما يساعده فى التخلص من برد الصيف سريعا أو أى إصابة أخرى.

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