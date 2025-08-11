أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه فى الطقس الحار

أعراض الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري من الإصابات شائعة الحدوث فى فصل الصيف خاصة فى ذروة ارتفاعات الطقس، وللأسف يصاب به الكبار والصغار.

وأعراض الإجهاد الحراري، عديدة وقد يصعب تمييزها على بعض الأشخاص ويتم تفسيرها أنها مجرد خمول وتعب ولكن فى الحقيقة هى غير ذلك، ويجب التعامل معها سريعا حتى لا تتحول إلى ضربة شمس.

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن الإجهاد الحراري هو حالة مرضية تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل مفرط نتيجة التعرض لفترة طويلة لدرجات حرارة مرتفعة أو القيام بمجهود بدني شديد في بيئة حارة، مما يؤدي إلى خلل في قدرة الجسم على تنظيم حرارته، وإذا لم يتم التعامل معه بسرعة، قد يتطور الأمر إلى ضربة شمس، وهي حالة خطيرة تهدد الحياة.

أعراض الإجهاد الحراري

وأضاف العوضي، تختلف الأعراض حسب شدة الحالة، ومن أعراض الإجهاد الحراري:-

ارتفاع درجة حرارة الجسم غالبا بين 38 و40 درجة مئوية.

تعرق شديد يرافقه شعور بالبرودة على الجلد.

دوخة أو دوار مع شعور بعدم الاتزان.

صداع شديد أو خفيف مستمر.

غثيان أو قيء.

تشنجات عضلية خاصة في الساقين أو البطن.

إرهاق وضعف عام في الجسم.

سرعة في ضربات القلب والتنفس.

في الحالات الشديدة، تشوش في الرؤية أو الإغماء.

أسباب الإجهاد الحراري

وتابع، أن من أسباب الإجهاد الحراري:-

التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة، خاصة بين 10 صباحا و4 عصرا.

العمل أو ممارسة الرياضة في بيئة حارة ورطبة.

عدم شرب كمية كافية من الماء مما يؤدي إلى الجفاف.

ارتداء ملابس ثقيلة أو غير مناسبة للجو.

الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السكري، التي تجعل الجسم أقل قدرة على التكيف مع الحرارة.

تناول بعض الأدوية التي تؤثر على تنظيم حرارة الجسم أو توازن السوائل.

مخاطر الإجهاد الحراري

وأوضح الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، أنه إذا لم يتم علاجه بسرعة، يمكن أن يسبب:

ضربة شمس أخطر مراحل ارتفاع الحرارة، والتي قد تؤدي إلى فقدان الوعي أو الوفاة.

تلف في الأعضاء الحيوية نتيجة الحرارة الزائدة.

مشاكل في الدورة الدموية وانخفاض ضغط الدم الحاد.

الجفاف الشديد وفقدان الأملاح الأساسية.

الإسعافات الأولية لعلاج الإجهاد الحراري

وأكد الدكتور العوضى على أهمية علاج الإجهاد الحراري حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة مثلما ذكر بالاعلى، ومن أهم طرق العلاج والاسعافات الأولية التى يجب اتباعها مع المريض عند الإصابة بالإجهاد الحراري:-

نقل المصاب إلى مكان بارد أو مظلل فورا.

إراحة المصاب والتوقف عن أي نشاط بدني.

تبريد الجسم باستخدام كمادات باردة أو رش ماء بارد على الجلد.

شرب ماء أو مشروبات تحتوي على أملاح لتعويض السوائل المفقودة.

خلع الملابس الثقيلة وارتداء ملابس خفيفة.

في الحالات الشديدة أو فقدان الوعي يجب الاتصال بالإسعاف فورا.

طرق الوقاية من الإجهاد الحراري

ولتفادى الإصابة بالإجهاد الحراري، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، خاصة في الجو الحار.

تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، خصوصًا وقت الظهيرة.

ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة.

أخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل أو التمارين في الحر.

استخدام واقى للشمس لحماية البشرة.

تناول أطعمة غنية بالماء مثل الفواكه والخضروات.

التكيف تدريجيا مع درجات الحرارة المرتفعة عند ممارسة النشاط البدني.

