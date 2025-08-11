الإثنين 11 أغسطس 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس، وتؤكد: سحب رعدية تتشكل على سيناء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية تظهر بداية تشكل السحب الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء.

أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه فى الطقس الحار

صدمة لسكان جنوب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

 وأكدت الهيئة أن الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 39 في الظل، وناشدت المواطنين  بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس واستمرار شرب السوائل الباردة طوال اليوم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تتعرض البلاد إلى موجة  شديدة الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وحار رطب على  السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

أكدت هيئة  الأرصاد الجوية  أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 46

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 46

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمى، والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

