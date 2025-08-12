لتفادي مخاطر الموجة الحارة، 20 نصيحة لمواجهة ارتفاع حرارة الطقس

تشهد مصر حاليا موجة حارة جديدة، حيث تصل درجات حرارة الطقس لأكثر من 40 درجة؛ ما يؤثر بشكل سلبي على المواطنين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من خطورة هذا الطقس، ونصحت بتجنب الخروج فى النهار وقت الذروة مع ارتداء الملابس الخفيفة وشرب الماء الوفير.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد: مع حرارة الطقس يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الجسم من الإجهاد الحراري وضربات الشمس والجفاف، والموجة الحارة لا تؤثر فقط على راحة الجسم، بل قد تشكل خطر حقيقي على الصحة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

20 نصيحة لمواجهة ارتفاع حرارة الطقس

وأضاف خليل، أن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لمواجهة مخاطر ارتفاع حرارة الطقس أثناء الموجة الحارة، ومن هذه النصائح:-

الإكثار من شرب الماء والسوائل على مدار اليوم حتى لو لم تشعر بالعطش.

تجنب المشروبات الغازية أو التي تحتوي على الكافيين بكثرة لأنها قد تسبب الجفاف.

يمكن تناول العصائر الطبيعية الطازجة أو مشروبات الأعشاب الباردة مثل الكركديه والنعناع.

البقاء في الظل أو داخل أماكن مغلقة ومكيفة قدر الإمكان، خاصة بين الساعة 11 صباحا و4 عصرا.

إذا اضطررت للخروج، يجب ارتداء قبعة واسعة الحواف أو استخدم مظلة شمسية.

يجب وضع واقي من الشمس بدرجة حماية مناسبة قبل الخروج فى النهار.

اختيار ملابس فضفاضة وخفيفة مصنوعة من القطن أو الكتان.

تجنب الملابس الداكنة لأنها تمتص الحرارة، وارتداء ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس وتساعد على التهوية.

استخدم الستائر أو العوازل لحجب أشعة الشمس المباشرة عن النوافذ.

تشغيل المروحة أو المكيف مع الحفاظ على تهوية جيدة.

في الليل، يجب فتح النوافذ للسماح بدخول الهواء البارد.

تجنب الأطعمة الدسمة أو الثقيلة التي تزيد من حرارة الجسم.

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، الخيار، والشمام.

الاقلال من الأطعمة المالحة التي قد تزيد الشعور بالعطش.

الاستحمام بماء فاتر أو بارد لتقليل حرارة الجسم.

وضع كمادات باردة على الجبهة، العنق، وتحت الإبطين.

ترطيب الوجه واليدين بالماء البارد كل فترة.

يجب مراقبة حالة الأطفال وكبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس.

مساعدة مرضى القلب أو السكري على البقاء في أماكن باردة وتذكيرهم بشرب الماء.

عدم ترك أي شخص داخل سيارة مغلقة تحت الشمس.

20 نصيحة لمواجهة ارتفاع حرارة الطقس، فيتو

أعراض الإجهاد الحراري

وتابع، أنه فى هذا الطقس يجب الانتباه لأعراض الإجهاد الحراري لأن الطقس الحار يزيد من فرص الإصابة به حتى لو لم يتم التعرض للشمس مباشرة، وبالتالى إذا ظهرت هذه الأعراض، يجب التوقف عن النشاط فورا والانتقال لمكان بارد، ومن أعراض الإجهاد الحراري:

دوخة أو صداع شديد

تعرق غزير أو جفاف الجلد بشكل غير طبيعي

سرعة ضربات القلب

غثيان أو قيء

فقدان الوعي

وفي حالة الاشتباه في ضربة الشمس، يجب طلب المساعدة الطبية فورا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.