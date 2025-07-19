الصحة توجه نصائح للمواطنين بشأن الطقس الحار وتحذر من ضربات الشمس

حذرت وزارة الصحة من الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.

نصائح لتفادي تأثير الموجات الحارة

ووجهت وزارة الصحة نصائح لتفادي تأثير الموجات الحارة، منها:

١- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في ساعات الذروة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.

٢-ارتداء ملابس قطنية، خفيفة وفاتحة اللون.

٣-استخدام وسائل الحماية مثل القبعات والنظارات الشمسية.

٤-ضرورة تبريد الأماكن المغلقة خلال النهار والاعتماد على التهوية الطبيعية ليلًا.

٥-الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية طوال اليوم، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر أو الكافيين.

٦-التأكيد على عدم ترك كبار السن أو الأطفال في أماكن سيئة التهوية، وخاصة داخل السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم لكميات كبيرة من السوائل والأملاح، بسبب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس أو للطقس الحار، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الصداع، والدوخة، والتشنجات العضلية، والتعرق الغزير، وشحوب الجلد والغثيان، وتسارع ضربات القلب، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية.

وأضاف أن ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة تحدث عندما يعجز الجسم عن تنظيم حرارته الداخلية، ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير يتجاوز 40 درجة مئوية، وتكون مصحوبة بتوقف التعرق، وجفاف الجلد واحمراره، مع احتمالية الهذيان أو فقدان الوعي، وقد تصل الحالة إلى نوبات تشنج شديدة، وهو ما يستدعي التدخل الطبي الفوري.

وأكد المتحدث الرسمي، أن التعامل السريع والسليم مع هذه الحالات يعد أمرًا بالغ الأهمية، موضحًا أنه في حالة الإجهاد الحراري، يُنصح بنقل المصاب إلى مكان بارد جيد التهوية، وإعطائه سوائل بكميات كافية، مع العمل على تبريد الجسم باستخدام كمادات مياه باردة، وفي حالة الاشتباه في ضربة شمس، يجب تبريد المصاب فورًا باستخدام الماء البارد أو الثلج، مع ضرورة نقله إلى أقرب مستشفى دون تأخير لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوقاية تظل هي السبيل الأهم لتفادي المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، مشددًا على ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية على مدار اليوم، مع تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو نسب عالية من السكر، وذلك للمساعدة في تعويض ما يفقده الجسم من سوائل، كما نصح المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن أشعة الشمس المباشرة، خصوصًا خلال ساعات الذروة بين الحادية عشرة صباحًا والرابعة عصرًا، وارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون، واستخدام وسائل الحماية مثل القبعات والنظارات الشمسية.

ودعا المتحدث الرسمي إلى ضرورة تبريد الأماكن المغلقة خلال ساعات النهار، والاعتماد على التهوية الطبيعية ليلًا، إلى جانب مراقبة الفئات الأكثر عرضة للخطر، كالأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم تركهم في أماكن سيئة التهوية أو داخل السيارات المغلقة تحت أشعة الشمس.

واستكمل «عبدالغفار» أن التعرض المفرط للحرارة لا يقتصر تأثيره على الأعراض الظاهرة فقط، بل قد يؤدي إلى تفاقم بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والربو، فضلًا عن تأثيره السلبي على الصحة النفسية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات الجمهورية ووحدات الطوارئ، لضمان استقبال جميع الحالات الطارئة الناتجة عن التعرض للحرارة العالية، وتقديم الرعاية الطبية الفورية اللازمة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، والالتزام الكامل بالإرشادات الوقائية، والتوجه فورًا إلى أقرب منشأة طبية حال ظهور أي أعراض تدل على الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، وذلك حفاظًا على سلامتهم وصحتهم العامة.

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