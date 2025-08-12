الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الذهب ينافس نفسه، لماذا تتضارب الأسعار الفورية والعقود الآجلة للمعدن الأصفر؟

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

في حين تتأرجح العقود الآجلة للذهب، ترتفع الأسعار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في التعاملات الفورية على عقود المعدن الأصفر، عقب نفي الولايات المتحدة الأمريكية أنباء فرض تعريفات جمركية على واردات الذهب.

أسعار الذهب في التعاملات الفورية والآجلة 

زادت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بعد انخفاض حاد للعقود الآجلة في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي ربما تقدم مزيدا من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بحسب إرم بنزنس.

ترامب يكشف حقيقة فرض رسوم جمركية على الذهب 

خلال تعاملات، اليوم، يبدو أن السوق استوعبت جيدا، منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم على واردات الذهب، والتي وصف فيها ما تم نشره على موقع خدمة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بأنها معلومات مضللة.

كتب الرئيس الأمريكي مساء أمس الاثنين، في  بيان نشر على حسابه على منصة «تروث سوشيال»: «لن تفرض رسوم جمركية على الذهب!»، لكنه لم يخض في التفاصيل.

فوضى الرسوم الجمركية وتقلبات الذهب 

في غضون ذلك، شهدت أسعار الذهب تقلبات عنيفة وتباينا سعريا لافتا بين السعر الفوري وسعر تسليم العقود الآجلة الذي تجاوز في بعض الأوقات خلال الجلستين السابقتين ما يزيد على 100 دولار.

كتبت سوزانا ستريتر رئيسة قسم المال والأسواق في «هارجريفز لانسداون» في مذكرة: «يظهر الهبوط المفاجئ للذهب أنه حتى أصول الملاذ الآمن ليست بمأمن عن التقلبات الناجمة عن عصر فوضى الرسوم الجمركية».

أسعار الذهب اليوم 

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات العقود الآجلة، تسليم ديسمبر، اليوم حوالي 10 دولارات أو ما يعادل 0.3% وصولًا إلى مستويات قرب 3395 دولارًا في الأونصة بحلول الساعة 9:00 صباحا بتوقيت جرينتش، لتهبط دون مستويات الدعم النفسي المهم عند 3400 دولار للأونصة.

 ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية حوالي  0.25% أو ما يزيد من 8 دولارات، وصولًا إلى مستويات 3350 دولارًا للأونصة، ليقل الفارق نسبيا بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة.

يوم الجمعة، صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (الأكثر نشاطًا) بنسبة أكثر من 2% أو ما يعادل 80 دولارًا في الأونصة إلى 3534.2 دولار، وهي ذروة تاريخية غير مسبوقة.

فرق الأسعار بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة 

اتسع الفارق بين العقود الأمريكية الآجلة والأسعار الفورية التي أنهت تعاملات نهاية الأسبوع عند مستويات 3398 دولارًا، ليتجاوز الـ90 دولارًا، نزولًا من أكثر من 100 دولار في وقت سابق من تداولات يوم الجمعة.

وخلال تعاملات أمس الاثنين، بلغ الفارق بين سعر العقدين حوالي 54 دولارا في الأونصة صعودا من متوسط فارق في حدود 10 دولارات خلال الأسبوع الماضي.

خسر الذهب 1.6 % في التعاملات الفورية وتراجع أكثر من 2% في العقود الآجلة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.

