إزالة 89 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ 27 لإزالة التعديات، مشددة على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية، لضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 360 متر مربع

شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ عدد من الحملات المكثفة، أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدي بإجمالى مساحة 7058 متر مربع (مباني) و51 حالة تعدي على مساحة 1065 فدان (زراعة)، وإزالة 4 حالات تعدي على مساحة 360 متر مربع.

إزالة أية تعديات جديدة فى مهدها

ووجهت محافظ البحيرة بالمتابعة والمرور المستمر لمنع أي محاولات تعدي جديدة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، وسرعة إزالة أية تعديات جديدة فى مهدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.