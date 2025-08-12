الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظات

إزالة 89 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالبحيرة

ازالة التعديات بالبحيرة
ازالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الـ 27  لإزالة التعديات، مشددة على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية، لضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 360 متر مربع

شهدت مدن ومراكز المحافظة تنفيذ عدد من الحملات المكثفة، أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدي بإجمالى مساحة 7058 متر مربع (مباني) و51 حالة تعدي على مساحة 1065 فدان (زراعة)، وإزالة 4 حالات تعدي على مساحة 360 متر مربع.

إزالة أية تعديات جديدة فى مهدها

ووجهت محافظ البحيرة بالمتابعة والمرور المستمر لمنع أي محاولات تعدي جديدة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، وسرعة إزالة أية تعديات جديدة فى مهدها.

