تعليم الدقهلية ضمن قائمة أفضل 7 مشاريع بالمؤتمر الدولي الخامس للاتصالات

القائزتان من تعليم
القائزتان من تعليم الدقهلية، فيتو

أعلن تعليم الدقهلية عن أن الطالبتان هنا إيهاب أحمد، ووفاء عمرو محمد، حققتا إنجازا علميا متميزا يعكس طموح الشباب المصري بالوصول إلى قائمة أفضل 7 مشاريع في المؤتمر الدولي الخامس للاتصالات (ITC‑Egypt 2025).

.

من بين أفضل 7 مشروعات من بين 586 مشروعًا

حيث حققتا إنجازا استثنائيا مصريا واعدا وسط منافسة قوية بوصولهما إلى قائمة أفضل 7 مشروعات من بين 586 مشروعًا تم تصفيتها على مراحل متعددة أثناء فعاليات المؤتمر الذي استضافته الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حضور نخبة من العلماء والخبراء من مصر والعالم.

 

وكيل تعليم الدقهلية يهنئ الطالبات بفوزهم 

وتقدم المهندس محمد الرشيدي بأرق التهاني والتبريكات إلى فريق عمل المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة تحت قيادة وإشراف الدكتورة  منى حسني عبد اللطيف مدير المركز وطلاب المركز علماء المستقبل أبناء محافظة الدقهلية الذين تألقوا في المؤتمر الدولي الخامس للاتصالات (ITC‑Egypt 2025).

