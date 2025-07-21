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محافظات

إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباصين بطريق عزبة واصف بالشرقية

إسعاف الشرقية، فيتو
إسعاف الشرقية، فيتو

أُصيب 9 أشخاص في حادث تصادم بين ميكروباصين أمام عزبة واصف التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

نزيف الأسفلت لا يتوقف، إصابة 9 أشخاص في تصادم على الطريق الإقليمي بالشرقية (صور)

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة 9 أشخاص  

تلقت غرفة عمليات الشرقية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.

رفع آثار الحادث 

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي على الطريق.

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