مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى، فيتو

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية وبحماية شرطة الاحتلال.

جولات استفزازية في باحات الأقصى 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة في غزة أفادت بسقوط 100 شهيد و513 جريحا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

 المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأعلنت وزارة الصحة في غزة سقوط 5 وفيات بينهم طفلان؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدا بينهم 103 أطفال.

بينما أعلنت مستشفى العودة، اليوم الثلاثاء، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 7 في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات وسط قطاع غزة.
وكانت مصادر طبية في مستشفيات غزة، أفادت بأنه من بين شهداء اليوم 3 من طالبي المساعدات.

حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة ضحايا اعتداءات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 69 شهيدا و362 مصابا، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

أكثر من 61 ألف شهيد و153 ألف مصاب في غزة منذ أكتوبر 2023

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 61,499 شهيدا، إضافة إلى 153,575 مصابا، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار القصف في مناطق مختلفة.

