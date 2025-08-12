السيسي ونظيره الأوغندي يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر، حيث عزفت الموسيقى النشيدين المصري والأوغندي، كما استعرض الرئيسان حرس الشرف ومصافحة وفدى البلدين.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات الارتقاء بالعلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين فضلا عن تطورات العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين فضلًا عن المصالح الأفريقية المشتركة.



