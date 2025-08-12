الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اليوم، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الإسماعيلي

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية غير العادية، فيتو

تعقد اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية غير العادية للنادي الإسماعيلي  للنظر في طرح الثقة في مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنتخب برئاسة المهندس نصر أبو الحسن للدورة الانتخابية 2023 -2027.

ويأتي على رأس جدول أعمال عمومية الإسماعيلى النظر في طرح الثقة في مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنتخب.

 

الجمعية العمومية للإسماعيلي

ويحق للأعضاء العاملين والمسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية في النادي الإسماعيلي حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنادي اليوم الثلاثاء.

 

ويستقبل النادي اليوم الأعضاء للتصويت على استمرار المجلس من عدمه، وتتم عملية الفرز حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية، بينما في حال عدم اكتمال النصاب سيستمر المجلس في مكانه وسيعمل على استكمال ما بدأه من خطوات لحل أزمات النادي.
 

ويبدأ التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية والتصويت بنظام الاقتراع السري اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 40% من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع أو بحضور 2000 عضو من الأعضاء أيهما أقل.

