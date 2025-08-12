الحزن يخيم على مسقط رأس المصيلحي، وصلاة الجنازة غدًا بمسجد الشرطة بأكتوبر

خيم الحزن على مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مسقط رأس الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عقب مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والإنجازات.

وأكد أهالي أبو كبير أن الفقيد كان قريبًا منهم على الدوام، يحرص على لقائهم أسبوعيًا في بلدته، ويستمع لمشكلاتهم ويسعى لحلها، سواء خلال توليه منصب وزير التموين أو أثناء تمثيله لهم نائبًا في مجلس النواب لعدة دورات متتالية.

صلاة الجنازة

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمانه غدًا الأربعاء عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

تكريم رئيس الوزراء للراحل، فيتو

محافظ الشرقية ينعي الفقيد

ونعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الفقيد، مؤكدًا أنه كان نموذجًا للمسئول الوطني ورمزًا للإخلاص والكفاءة والنزاهة، مشيدًا بجهوده المخلصة في تطوير منظومة العمل بوزارة التموين وتعزيز توافر السلع الاستراتيجية لخدمة أبناء الوطن.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ظلّ الدكتور علي المصيلحي، حريصًا على زيارة مسقط رأسه وأهالي بلدته في أبو كبير بمحافظة الشرقية بانتظام مع نهاية كل أسبوع، سواء أثناء توليه المنصب أو بعد مغادرته، حيث كان يلتقيهم في أجواء ودية ويستمع إلى همومهم، وسط استقبال حافل يعكس ما يحظى به من محبة وتقدير، وحرص الكثيرين على التقاط الصور التذكارية معه.

آخر ظهور صادم لوزير التموين والتجارة الداخلية السابق، فيتو

تولى الدكتور علي المصيلحي حقيبة التموين في 10 سبتمبر 2016 وحتى 3 يوليو 2024.

آخر ظهور لوزير التموين والتجارة الداخلية السابق، فيتو

تولى رئاسة الهيئة القومية للبريد المصري بين عامي 2002 و2005، وأطلق خطة شاملة لإصلاح الهيئة، شملت إعادة الهيكلة، وتحديث البنية التحتية والميكنة، وتطوير الخدمات القائمة، وإبرام شراكات استراتيجية. وفي ديسمبر 2005، شغل منصب وزير التضامن الاجتماعي.

ظهور صادم لوزير التموين مع أبناء بلدته

وفي مارس 2025، ظهر الدكتور علي المصيلحي في لقاء مع أبناء بلدته، كاشفًا عن إصابته بسرطان الرئة قبل نحو ستة أشهر، في تجربة إنسانية أثارت موجة تعاطف واسعة.

وقد بدت عليه علامات الإرهاق، وكان قد أصيب بصداع شديد في أواخر أكتوبر الماضي، لتقوده الفحوصات إلى اكتشاف ورم في الفص الأيمن من الرئة تسبب في رشح وضغط على المخ.

روى المصيلحي تفاصيل رحلته مع العلاج الكيماوي المكون من ست جلسات، واصفًا معاناته مع الغثيان وفقدان الشهية، قبل أن يبشره الأطباء بتحسن ملحوظ في النتائج. وقال حينها: "ربنا كريم… الحمد لله".

تكريمه في احتفالية وزارة التضامن

وفي مايو الماضي، كرّمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديرًا لجهوده الكبيرة في ملف الحماية الاجتماعية وتطوير برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج، والتي حضرها عدد من الوزراء الحاليين والسابقين وكبار المسئولين.

