الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا في بلدة سلواد لسبب غريب

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في هدم منزل في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، بدعوى البناء في منطقة مصنفة (ج)، رغم حصوله على إذن إسرائيلي بالبناء.

اقتحام قوات الاحتلال معززة بجرافة للمنطقة والشروع بهدم المنزل

ويعود المنزل للمواطن المغترب في الولايات المتحدة محمد عزات صبح، وتم بناؤه عام 2015، بعد استكمال إجراءات الترخيص، وفق غالب صبح شقيق صاحب المنزل.

وقال صبح لـ "وكالة سند للأنباء" بأنهم تفاجأوا باقتحام قوات الاحتلال معززة بجرافة، للمنطقة، والشروع بهدم المنزل، دون السماح لهم بإخراج أدوات ومعدات بناء.

وبين أن المنزل المكون من 170 مترًا مربعًا، يقع جزء منه في منطقة مصنفة (ج)، والجزء الآخر في منطقة مصنفة (ب)، وحاصل على ترخيص من بلدية سلواد، وأذونات بالسماح بالبناء من لجنة الترخيص الإسرائيلية.

استمرار الإجراءات للحصول على التراخيص

وأضاف أن المنزل بني عام 2015، وأخطر الاحتلال صاحبه عام 2017، لكنه تمكن من الحصول على ترخيص مما تسمى لجنة الترخيص في مستوطنة "بيت إيل"، لكنه تفاجأ خلال الحرب على غزة بإخطاره من جديد بهدم المنزل.

وأشار صبح إلى أنه بالرغم من استمرار الإجراءات للحصول على التراخيص، ومتابعة المحامي لذلك، إلا أن جيش الاحتلال شرع بالهدم دون انتظار قرارات جديدة.

