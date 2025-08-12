هتكا عرض مريضة، النيابة العامة تحيل مسئولي مصحة لعلاج الإدمان في القاهرة الجديدة للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة مسئولي مصحة لعلاج الإدمان لاتهامهما بهتك عرض مريضة إلى محكمة الجنايات.

حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول حال كونه من متولي ملاحظة المجني عليها يعمل صاحب مصحة لعلاج الإدمان هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن مكنته المتهمة الثانية مديرة المصحة من اصطحابها إلى مسكنه بعد أن أوهمتها حاجته للمساعدة إثر إصابته.

وما أن خلي بها بمسكنه حتى باغتها ثم جذبها من شعرها وألقاها على فراشه ثم هتك عرضها.

تلقت مباحث قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا من أهل فتاة تعالج من الإدمان داخل مصحة لعلاج الإدمان يتهمون مالك المصحة بهتك عرض ابنتهم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري.

وبإجراء التحريات تبين اشتراك مالك المصحة والمديرة في استدراج المجني عليها بالتحايل ثم هتك الأول عرضها بالقوة داخل مسكنه، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.