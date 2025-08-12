الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

هتكا عرض مريضة، النيابة العامة تحيل مسئولي مصحة لعلاج الإدمان في القاهرة الجديدة للجنايات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة بإحالة مسئولي مصحة لعلاج الإدمان لاتهامهما بهتك عرض مريضة إلى محكمة الجنايات.

حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول حال كونه من متولي ملاحظة المجني عليها يعمل صاحب مصحة لعلاج الإدمان هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن مكنته المتهمة الثانية مديرة المصحة من اصطحابها إلى مسكنه بعد أن أوهمتها حاجته للمساعدة إثر إصابته.

وما أن خلي بها بمسكنه حتى باغتها ثم جذبها من شعرها وألقاها على فراشه ثم هتك عرضها.

تلقت مباحث  قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا من أهل فتاة تعالج من الإدمان داخل مصحة لعلاج الإدمان يتهمون مالك المصحة بهتك عرض ابنتهم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري.

وبإجراء التحريات تبين اشتراك مالك المصحة والمديرة في استدراج المجني عليها بالتحايل ثم هتك الأول عرضها بالقوة داخل مسكنه، عقب تقنين الإجراءات نجحت قوات الأمن في ضبط المتهمان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة محكمة الجنايات النيابة العامة قسم شرطة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

حبس تاجر دواجن هتك عرض نجل جاره وصوره فيديو في قنا

المشدد 3 سنوات لشاب هتك عرض قاصر بالقوة في الدقهلية

حبس عامل خردة بتهمة هتك عرض بلوجر داخل شقتها بأكتوبر

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads