الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جلسة تشاورية لوصف مشروع القطار الكهربائي السريع أكتوبر- أبو سمبل في أسوان (صور)

جلسة تشاورية فى أسوان
جلسة تشاورية فى أسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان  اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد بالمشاركة فى الجلسة التشاورية لوصف مشروع القطار الكهربائى السريع " أكتوبر / أبو سمبل "، وتوضيح مساره والمحطات المتنوعة بنطاق المحافظة، فضلًا عن التعريف بأهدافه وعوائدة الإيجابية للمواطنين وللحركة السياحية الوافدة للمحافظة لتضاف لسلسلة الإنجازات فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فعاليات الجلسة التشاورية 

وأثناء فعاليات الجلسة التى حضرها الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، ومسئولى الجهات المختصة، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى، تم التأكيد على التنسيق بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال.

ويتطلب فى نفس الوقت تحقيق التكاتف والتكامل بين الجميع، والعمل كفريق واحد لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل أى عقبات لإستكمال تنفيذ هذه المشروعات القومية الهامة والحيوية لما تمثله من أهمية كبرى، وإضافة هامة لقطاع الطرق والنقل.

وخاصة أنه سيساهم فى تخفيض وإختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتعزيز السياحة والبنية التحتية وربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، فضلًا عن تقليل إنبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، وبالتالى التخفيف من آثار تغير المناخ، والمساهمة فى رؤية مصر للتحول إلى النقل الأخضر المستدام، علاوة على أهمية المشروع فى تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية فى المناطق الواقعة على مسار الخط، ورفع مستوى السلامة مما سيجذب المزيد من الركاب لإستخدام القطار فائق  السرعة لإنه يحتوى على أحدث أنواع التكنولوجيا التى توفر وسيلة مواصلات آمنة.

كما شهدت الجلسة استعراض الموقف التنفيذى لمشروع القطار الكهربائى السريع " أكتوبر / أبو سمبل " الخط الثانى " الأزرق " لمسافة 1100 كم، ويشمل 36 محطة، وكذا عرض موقف المسار والمحطات فى نطاق الحدود الإدارية لمحافظة أسوان بطول 390 كم، والذى يضم 9 محطات ( السباعية / إدفو / كلابشة / دراو / أسوان الجديدة / مطار أسوان / ميدكوم " مصنع الأسمنت " / توشكى / أبو سمبل ).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان جلسة تشاورية قطار كهربائى اكتوبر

مواد متعلقة

محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوي العام والفني (صور)

محافظ أسوان يتابع سير التصويت بلجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (صور)

محافظ أسوان يناقش الاستعداد لماراثون انتخابات الشيوخ (صور)

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.9%

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته، استشاري يكشف أسرار مرض علي المصيلحي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

انتظروها على هذه الفاتورة، زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء

نتيجة المرحلة الثانية على موقع التنسيق رسميا، برقم الجلوس

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على موعد المولد النبوي الشريف 2025

ما حكم ترك القيام في صلاة الجنازة ومدى صحة أدائها جلوسًا بغير عذر؟ دار الإفتاء تُجيب

ارحموا عجز أهل غزة، مفتي الجمهورية يوجِّه نداءً إنسانيًّا إلى أصحاب الضمائر الحيَّة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads