الثلاثاء 12 أغسطس 2025
رئيس مدينة الخانكة: مصنع الأحذية المحترق مرخص وأعمال التبريد جارية (صور)

تواصل الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء بالقليوبية أعمال التبريد لحريق مصنع أحذية بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية، وكشفت المعاينة المبدئية للحريق أن المصنع يقع على أكثر من 600 متر ويتكون من أكثر من مبنى.

حريق يلتهم مصنع أحذية بالخانكة، ومحافظ القليوبية يتابع الموقف ميدانيا (صور)

محافظ القليوبية يتابع عملية إخماد حريق محدود في شبرا الخيمة

فيما قال الدكتور محمد ليلة، رئيس مركز ومدينة الخانكة: إن المصنع مرخص ويجري الآن أعمال التبريد بواسطة سيارات الإطفاء والدفاع المدني بالقليوبية، حيث هرعت نحو 15 سيارة إطفاء للمكان، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، مدعومة بـ 15 سيارة إطفاء، حيث نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمصانع والمخازن المجاورة.

