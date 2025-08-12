الثلاثاء 12 أغسطس 2025
خارج الحدود

بـ 60 كيلو متفجرات، إحباط مخطط لاغتيال ضابط روسي رفيع المستوى

الأمن الروسي، فيتو
الأمن الروسي، فيتو

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القبض على عميل لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية كان يخطط لاغتيال ضابط روسي رفيع المستوى.

إحباط هجوم فيدرالي في منطقة موسكو

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أنه تم إحباط هجوم فيدرالي كان العميل يخطط لتنفيذه في منطقة موسكو، حيث صنع قنبلة وأخفاها في سيارة اشتراها بأموال من المشرفين عليه.

عميل كييف الذي كان ينوي اغتيال مسئول روسي جاء إلى روسيا عام 2023 

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن السيارة كانت محملة بأكثر من 60 كيلوجراما من المتفجرات، وكان من المقرر أن تصطف في مكان محدد وتنفجر بمرور الضحية المستهدفة.

واختتم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: عميل كييف الذي كان ينوي اغتيال مسئول روسي رفيع المستوى جاء إلى روسيا عام 2023 وحصل على الجنسية.

