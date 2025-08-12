وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

توفي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وعانى الدكتور علي المصيلحي قبل رحيله من مرض سرطان الرئة، وأعلن عن الإصابة بمرضه في مارس 2025، عندما ظهر في أمسية دينية أقيمت بمركز شباب أبو كبير بالشرقية، حيث ظهر بملامح متعبة ووجه كانت تغطيه الكمامة الطبية.

وقال الدكتور علي المصيلحي حينها: "كان عندي صداع في آخر أسبوع من شهر أكتوبر الماضي، وعندما رآني "عديلي"، قال لي شكلك مش مظبوط قولتله عندي صداع، قالي أخدت حاجة قولتله أنا عمري ما جالي صداع، قالي خد قرص بنادول".

لم يكن قرص البنادول مجديا، حيث استطرد علي المصيلحي في سرد تفاصيل معاناته، قائلا: "بعد فترة لم يتم شفائى من الصداع، فذهبت مع عديلي لصديقه الدكتور أحمد جميل الشرقاوي أستاذ جراحة في القصر العيني، بعدها كلمني وقالي حجزتلك في مستشفى أعصاب بأكتوبر، هنروح نعمل الأشعة على المخ".

في البداية أظهرت الأشعة "وجود رشح في المخ، وتبين وجود ورم في الفص بالرئة اليمنى"، وتم استشارة الأطباء المتخصصين في الأورام.

وكانت الصدمة التي حكاها الدكتور علي المصيلحي: "وجدوا في العينة إن طبيعة الكانسر الموجود فيها هو نفسه الموجود في الرئة، والدكتور حسن أستاذ الأورام في جامعة القاهرة، قال نبتدي ببروتوكول العلاج الكيماوي، بـ6 جلسات، والجلسة مدتها 3 أسابيع، وتبدأ في المستشفى، وبعد كدا في البيت".

