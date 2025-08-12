القومي لثقافة الطفل يتغنى بأوبريت "وفاء النيل" على مسرح معهد الموسيقى العربية، الأربعاء

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. أشرف العزازي، أمسية فنية مميزة مساء الأربعاء الموافق ١٣ أغسطس، على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس.

أوبريت وفاء النيل

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل عرضا غنائيا لأوبريت "وفاء النيل" من تأليف الشاعر الراحل شوقي حجاب وهو آخر أعماله الفنية قبل رحيله، يقدمه كورال "سلام" من ألحان وتوزيع وقيادة المايسترو وائل عوض، يليه استعراض فني مبهج بعنوان "النيل" تقدمه فرقة "بنات وبس" بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار.



وفي الليلة ذاتها، يقدم عرضًا تثقيفيًا بعنوان "حابي.. قصة حياة نهر النيل"، مقتبس من موسوعة قصة الحضارة المصرية القديمة للدكتورة ميرفت عبد الناصر، ويُقدّم العرض كبير مذيعي إذاعة الشرق الأوسط ميرفت طاهر، إعداد الكاتبة أيوان زهير، بمشاركة فرقة كنزنا، وإخراج أحمد جابر.

كما سيتم تكريم الطفلين المتميزين عبد الرحمن سامح محمد لفوزه بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للشطرنج تحت سن ١٢ سنة، والطفل أحمد حسن أبو رية لتميزه ومشاركته فى الأنشطة المجتمعية المتعددة.

