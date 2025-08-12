أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمشاركة مفتين ووزراء من 70 دولة

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية.

اليوم، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 بالموقع الإلكتروني، اعرف الموعد

تعلن وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 بموقع التنسيق الإلكتروني.

فيديوهات خادشة وانتحال صفة "أنثى"، حجز البلوجر "ياسمين" بسجن الرجال

كشف مصدر مطلع أنه من المقرر حجز البلوجر ياسمين الشهيرة بلقب "ياسمين تخلي الحجر يلين" بسجن الرجال، عقب انتهاء جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات معه، وصدور قرار بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في عدد من الاتهامات ومنها النصب بانتحال صفة أنثى والتشبه بالنساء في الشكل والمظهر، وهو ذكر.

هيتخرب بيته، كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا حال انفصالهما؟

أعلنت جورجينا رودريجيز، أمس الإثنين، خطبتها رسميًّا إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعد علاقة دامت دامت 9 أعوام منذ عام 2016.

احذروا من النصب عليكم، أمن السواحل في طبرق الليبية يوجه بيانا إلى أهالي المصريين المفقودين

وجه مكتب البحث والإنقاذ البحري التابع الإدارة العامة لأمن السواحل الليبي فرع طبرق رسالة إلى المصريين أهالي المفقودين الذي غرق بهم مركب قبالة سواحل مدينة طبرق وعددهم 48 مفقودًا في بيان يوم الإثنين، نافيًا وجود مصريين بمركز إيواء الهجرة بمدينة طبرق أقصى شرق البلاد.

اليوم، إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني لجولة الإعادة

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي يعقد الساعة السادسة مساءً بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الثلاثاء وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

من سيئ إلى اسوأ، الصحف البريطانية تنقلب على محمد صلاح بعد بدايته الباهتة للموسم الجديد

من سيئ إلى اسوأ، هكذا وصف الإعلام البريطاني بداية محمد صلاح مع ليفربول، للموسم الجديد.

ضياء رشوان: خطة نتنياهو ثمنها فادح وهذا شرط مصر للموافقة على إرسال قوات دولية إلى غزة

كشف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن موقف مصر من إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة.

اليوم، آخر مهلة للاستفادة من التسهيلات الضريبية

قالت مصلحة الضرائب المصرية: إن اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 هو آخر مهلة للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، الذي صدر ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الصادرة في ١٢ فبراير ٢٠٢٥.

أرجوك قل إنك ستذهب، مادونا تتوسل إلى بابا الفاتيكان لإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان

دعت النجمة الأمريكية مادونا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى السفر إلى قطاع غزة وسط الأزمة الإنسانية المستمرة، طالبة منه "أن يجلب نوره للأطفال قبل أن يفوت الأوان".

قوة نيرانية قوية وضربة قاصمة لحماس، خطة إسرائيلية لتقليص مدة عملية احتلال غزة

يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقد اجتماع مع كبار قادة جيش الاحتلال في الأيام المقبلة، لمناقشة الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، بهدف تقليص المدة المتوقعة للاحتلال إلى بضعة أسابيع، وفق القناة 14 العبرية.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها تصفيات أبطال أوروبا

يشهد اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 العديد من المباريات، حيث تتواصل استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الجديد بمواجهات ودية حيث يمكن متابعة الكبار، ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان في تلك المواجهات.

بيحصر عددهم، أحمد عبد العزيز يعتزم تحرير محاضر ضد المسيئين له على السوشيال ميديا

تواصل هيئة الدفاع عن الفنان أحمد عبد العزيز حصر الحالات التي أساءت له عبر السوشيال ميديا بعد أزمة مصافحة أحد الشباب في أحد المهرجانات الفنية، وذلك لتحرير محاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)

وثق مقطع فيديو احتفال جنود إسرائيليين بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل عبر طائرة مسيرة في قطاع غزة.

بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)

أثار مقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير حالة من الحزن والجدل بسبب ملابسات حادث وفاته على يد نجل خفير بقليوب في الساعات القليلة الماضية.

التلجراف البريطانية: أوكرانيا مستعدة للتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها روسيا

أفادت تقارير صحفية بأن أوكرانيا قد توافق على وقف القتال، وأنها قد تتنازل عن أراضٍ تسيطر عليها روسيا بالفعل، وذلك كجزء من خطة سلام مدعومة أوروبيا.

