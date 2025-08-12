الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هيتخرب بيته، كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا حال انفصالهما؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وجورجينا، فيتو

أعلنت جورجينا رودريجيز، أمس الإثنين، خطبتها رسميًّا إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعد علاقة دامت دامت 9 أعوام منذ عام 2016.

 

زواج رونالدو وجورجينا 

ونشرت جورجينا رودريجيز صورة لخاتم مرصع بالألماس في يدها وبجوارها يد كريستيانو رونالدو قائلة: "نعم أوافق، في هذا وفي كل حياتي".

ونالت رسالة جورجينا تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيها وأيضًا من جماهير النجم البرتغالي صاحب الـ40 عامًا.

 

الأمر لم يتوقف فقط عند حد متابعة أنباء زواج رونالدو وجورجينا بل لفت الأنظار خاتم الزواج الرائع الذي ظهر في يد المؤثرة الإسبانية.

وبدا الخاتم مرصعًا بالألماس وهو ما أثار انتباه العديد من وسائل الإعلام العالمية التي تناولت قيمة هذا الخاتم الثمين.

 

سعر خاتم زواج رونالدو من جورجينا

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" فإن خاتم زواج جورجينا يشمل 30 قيراطًا من الألماس وهو أحد المجوهرات الثمينة والرائعة.

ويتخطى سعر الخاتم 3 ملايين دولار أمريكي، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن سعر الخاتم يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار أمريكي.


كما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن نقطة مهمة تتعلق بالارتباط الرسمي المنتظر بين رونالدو وجورجينا.

 

 كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا حالة الانفصال

وسيكون رونالدو مطالبًا بالتخلي عن جزء من ثروته الضخمة حال انفصاله عن جورجينا بعد ارتباطهما رسميًّا.


وتحصل جورجينا على معاش مدى الحياة يتجاوز 114 ألف دولار أمريكي شهريًا، بخلاف أن تقارير صحفية برتغالية تحدثت عن بنود أخرى تم وضعها بين رونالدو وشريكته بعد ولادة ابنتهما الأولى آلانا.


وتحصل جورينا على ملكية قصر رونالدو الكائن في حي لافينكا بالعاصمة الإسبانية مدريد وهو عقار ضخم يمتد على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويقع ضمن منطقة سكنية مساحتها 4 آلاف متر مربع.. واشتراه النجم البرتغالي مقابل 5.64 مليون دولار أمريكي عام 2010.

وبحسب تقارير صحفية عالمية فإن إجمالي دخل رونالدو يتجاوز مليار دولار أمريكي بعد تجديد عقده مع النصر السعودي حتى صيف 2027.

 

قصة حب رونالدو وجورجينا

بدأت قصة حب رونالدو وجورجينا في 2016، ورحب كريستيانو بتوأمه إيفا وماتيو في يوليو 2017 عن طريق أم بديلة، فيما أنجبت جورجينا طفلها الأول آلانا بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم.


وفي شهر أكتوبر من عام 2021، أعلن رونالدو وجورجينا أنهما ينتظران توأما، لكنهما فقدا أحد الطفلين يوم ولادته، بينما بقيت شقيقته على قيد الحياة، وأطلق عليها اسم بيلا إزميرالدا.

وكتب رونالدو حينها بيانا مؤثرا قال فيه: ببالغ الحزن نعلن أن طفلنا الصغير قد توفي، إنه أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي والد، لكن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة للاستمرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصة حب رونالدو وجورجينا جورجينا رودريجيز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر السعودي خاتم مرصع بالألماس زواج رونالدو وجورجينا قصر رونالدو إجمالي دخل رونالدو

الأكثر قراءة

فيديوهات خادشة وانتحال صفة "أنثى"، حجز البلوجر "ياسمين" بسجن الرجال

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 على الموقع الإلكتروني، الرابط الرسمي

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 بعد إعلان نتائج القبول بالكليات

اصطدام طائرتين أثناء هبوطهما في مدينة كاليسبيل الأمريكية (فيديو)

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، توحش الموجة الحارة ودرجات الحرارة تصل إلى 48

هيتخرب بيته، كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا حال انفصالهما؟

القبض على التيك توكر هبة طارق بتهمة خدش الحياء العام

هتتضاعف لو تكرر الأمر، ثروت سويلم يكشف العقوبة المتوقعة على الزمالك بعد سب زيزو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 12 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads