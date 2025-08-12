هيتخرب بيته، كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا حال انفصالهما؟

أعلنت جورجينا رودريجيز، أمس الإثنين، خطبتها رسميًّا إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعد علاقة دامت دامت 9 أعوام منذ عام 2016.

زواج رونالدو وجورجينا

ونشرت جورجينا رودريجيز صورة لخاتم مرصع بالألماس في يدها وبجوارها يد كريستيانو رونالدو قائلة: "نعم أوافق، في هذا وفي كل حياتي".

ونالت رسالة جورجينا تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيها وأيضًا من جماهير النجم البرتغالي صاحب الـ40 عامًا.

الأمر لم يتوقف فقط عند حد متابعة أنباء زواج رونالدو وجورجينا بل لفت الأنظار خاتم الزواج الرائع الذي ظهر في يد المؤثرة الإسبانية.

وبدا الخاتم مرصعًا بالألماس وهو ما أثار انتباه العديد من وسائل الإعلام العالمية التي تناولت قيمة هذا الخاتم الثمين.

سعر خاتم زواج رونالدو من جورجينا

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" فإن خاتم زواج جورجينا يشمل 30 قيراطًا من الألماس وهو أحد المجوهرات الثمينة والرائعة.

ويتخطى سعر الخاتم 3 ملايين دولار أمريكي، فيما أشارت بعض التقارير إلى أن سعر الخاتم يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار أمريكي.



كما كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن نقطة مهمة تتعلق بالارتباط الرسمي المنتظر بين رونالدو وجورجينا.

كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا حالة الانفصال

وسيكون رونالدو مطالبًا بالتخلي عن جزء من ثروته الضخمة حال انفصاله عن جورجينا بعد ارتباطهما رسميًّا.



وتحصل جورجينا على معاش مدى الحياة يتجاوز 114 ألف دولار أمريكي شهريًا، بخلاف أن تقارير صحفية برتغالية تحدثت عن بنود أخرى تم وضعها بين رونالدو وشريكته بعد ولادة ابنتهما الأولى آلانا.



وتحصل جورينا على ملكية قصر رونالدو الكائن في حي لافينكا بالعاصمة الإسبانية مدريد وهو عقار ضخم يمتد على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويقع ضمن منطقة سكنية مساحتها 4 آلاف متر مربع.. واشتراه النجم البرتغالي مقابل 5.64 مليون دولار أمريكي عام 2010.

وبحسب تقارير صحفية عالمية فإن إجمالي دخل رونالدو يتجاوز مليار دولار أمريكي بعد تجديد عقده مع النصر السعودي حتى صيف 2027.

قصة حب رونالدو وجورجينا

بدأت قصة حب رونالدو وجورجينا في 2016، ورحب كريستيانو بتوأمه إيفا وماتيو في يوليو 2017 عن طريق أم بديلة، فيما أنجبت جورجينا طفلها الأول آلانا بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم.



وفي شهر أكتوبر من عام 2021، أعلن رونالدو وجورجينا أنهما ينتظران توأما، لكنهما فقدا أحد الطفلين يوم ولادته، بينما بقيت شقيقته على قيد الحياة، وأطلق عليها اسم بيلا إزميرالدا.

وكتب رونالدو حينها بيانا مؤثرا قال فيه: ببالغ الحزن نعلن أن طفلنا الصغير قد توفي، إنه أعظم ألم يمكن أن يشعر به أي والد، لكن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة للاستمرار.

