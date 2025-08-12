اليوم، إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ والجدول الزمني لجولة الإعادة

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي يعقد الساعة السادسة مساءً بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو، النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأوضحت الهيئة أن النتيجة تنشر وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا، بالجريدة الرسمية وصحيفتي «الأخبار» و«الجمهورية»، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.

كما أشارت الهيئة إلى أن الطعن على قرار الهيئة بـإعلان النتيجة تبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 12 أغسطس، تاريخ إعلان النتيجة رسميًّا، وتستمر لمدة 48 ساعة تنتهي يوم الخميس 14 أغسطس.



وتتلقى الهيئة الطعون من المرشحين أو وكلائهم القانونيين، على أن يتم الفصل فيها خلال المواعيد المحددة قانونًا، تمهيدًا لاعتماد وإعلان النتيجة النهائية.



وأكدت الهيئة التزامها التام بضمان حق جميع المرشحين في تقديم الطعون، بما يعزز من شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.

المحكمة الإدارية العليا تنظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتبدأ المحكمة الإدارية العليا اعتبارًا من الجمعة المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، نظر الطعون المقدمة إليها بشأن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك عقب انتهاء فترة تلقي الطعون من المرشحين أمام الهيئة الوطنية للانتخابات.



وتستمر المحكمة في الفصل في الطعون حتى يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، بحد أقصى عشرة أيام، وفق ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، لضمان سرعة حسم النزاعات الانتخابية واعتماد النتيجة النهائية.

الجدول الزمني لمرحلة الإعادة في الانتخابات

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء فترة الصمت الدعائي في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس في تمام الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ويُجرى تصويت الإعادة للمصريين في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس، بينما يتم تصويت الإعادة داخل مصر يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس.

كما أوضحت الهيئة أنه سيتم الفصل في التظلمات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الخميس 4 سبتمبر.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وانطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

وتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 رشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة.

بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

