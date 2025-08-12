الثلاثاء 12 أغسطس 2025
أخبار مصر

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الثلاثاء وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

أمطار خفيفة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تعلن طقس الجمعة

الطقس اليوم  في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


درجة الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة  43

بنها: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى  40، المحسوسة 42

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 39

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 38

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32، المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39، المحسوسة 41

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36، المحسوسة 38

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35، المحسوسة 38

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 40، المحسوسة 42

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

السويس: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 44، المحسوسة 46

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 32 ودرجة الحرارة العظمى 43، المحسوسة 45

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة  43

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 41، المحسوسة 43

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 42، المحسوسة 44

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 27  ودرجة الحرارة العظمى 43، المحسوسة 45

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  27 ودرجة الحرارة العظمى 44، المحسوسة 45

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 47، المحسوسة 48

أسوان: درجة الحرارة 32 ودرجة الحرارة العظمى 47، المحسوسة 48
 

