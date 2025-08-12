مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها تصفيات أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 العديد من المباريات، حيث تتواصل استعدادات الأندية الأوروبية للموسم الجديد بمواجهات ودية حيث يمكن متابعة الكبار، ريال مدريد وبايرن ميونخ وإنتر ميلان في تلك المواجهات.

وجاءت مباريات اليوم والقنوات الناقلة كالتالي:

مباريات ودية

تيرول × ريال مدريد - الساعة الثامنة مساء ( الشارقة الرياضية)

تصفيات دوري أبطال أوروبا

إف ك كاراباك × شكينديا 79 - السابعة مساءً

إف سي كوبنهاجن × مالمو إف إف - الثامنة مساءً

فنربخشه × فينورد - الثامنة مساءً

أي إي بي بافوس × دينامو كييف - الثامنة مساءً

بلزين × راينجرز - الثامنة مساءً

كلوب بروج × سالزبورج - الثامنة والنصف مساءً

سلوفان براتيسلافا × كايرات ألماتي - التاسعة والربع مساءً

فيرنسفاروش × لودوجوريتس رازجراد - التاسعة والربع مساءً

النجم الأحمر بلجراد × ليك بوزنان - العاشرة مساءً

بنفيكا × نيس - العاشرة مساءً.

مباريات اليوم في تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة

الدحيل - سباهان - 7:00 مساء.



مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين

السودان - نيجيريا - 8 مساء- بي إن سبورتس 6.

