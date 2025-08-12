اليوم، آخر مهلة للاستفادة من التسهيلات الضريبية

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن اليوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025 هو آخر مهلة للاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، الذي صدر ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الصادرة في ١٢ فبراير ٢٠٢٥.

وأوضحت المصلحة أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يقدم العديد من التسهيلات لشركائنا الممولين/المكلفين، إذ يمكنهم الاستفادة من:

تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على ١ يناير ٢٠٢٠.



طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥.



بالإضافة إلى إمكانية تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ لضريبة الدخل، و٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ لضريبة القيمة المضافة).

رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تسوية النزاعات

وأضافت المصلحة، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تسوية النزاعات القائمة مع الممولين/المكلفين، وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهلهم، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة واليقين والمساندة، الأمر الذي يساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.

ولفتت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن طلب التقديم للنظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي أقل من ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، لا يُقيد بفترة تقديم معينة، حيث إن الاستفادة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، باستثناء ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة حيث يشترط للاستفادة من العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية للفترات السابقة على تاريخ الانضمام لهذا القانون ضرورة التسجيل في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري.

وتستمر المصلحة في تقديم جهودها التوعوية بحزمة التسهيلات الضريبية ودعمها الفني بشكل مجاني تمامًا، من خلال فرق الدعم المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، والندوات الأونلاين اليومية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.

إضافة إلى فيديوهات التوعية الضريبية لشرح كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح، ويتم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناة المصلحة باليوتيوب.

ويمكن الاطلاع على الدليل التعريفي لحزمة التسهيلات الضريبية المتاح على الموقع الرسمي للمصلحة عبر الرابط التالي من هنا.

