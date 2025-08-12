بطل بدرجة مهندس، من هو هيثم سمير بطل السباقات الدولي ضحية نجل خفير أرضه؟ (صور)

أثار مقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير حالة من الحزن والجدل بسبب ملابسات حادث وفاته على يد نجل خفير بقليوب في الساعات القليلة الماضية.



وألقت الأجهزة الأمنية، اليوم، القبض على المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، وذلك على خلفية نزاع بينهما لاختلافهما على قطعة أرض بمحافظة القليوبية.

وتبين من التحريات الأولية أنه حال توجه خفير ونجله لقطعة أرض ملك «المجني عليه»، كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب، حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه ونجل الخفير الخصوصي لذات قطعة الأرض، بسبب رغبة المتوفى في إنهاء عمل والده بالخفرة، تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قليوب، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي بتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وشهدت مشرحة قليوب توافد العشرات من أصدقاء وأسرة المجني عليه، وسط أجواء يسودها الحزن والصدمة، في الوقت الذي يواصل فيه فريق البحث الجنائي استجواب الشهود، وجمع الأدلة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لكشف ملابساته بالكامل.



وفي ما يلي أبرز المعلومات عن هيثم سمير بطل السباقات الذي فارق الحياة:

بطل سيارات بدرجة مهندس

هيثم سمير مواليد محافظة القليوبية وأحب السيارات بسبب عمل والده في صيانة السيارات.

واتجه هيثم سمير إلى دراسة الهندسة وتحديدًا قسم الميكانيكا، لكنه اقتحم مجال سباق السيارات وبدأ مشواره في عدة سباقات محلية محدودة قبل أن يصبح أحد أبطال السباقات.



أبرز السباقات التي شارك بها

اشتهر هيثم سمير في سباق الدرايف، وبدأ اسمه في الانتشار بعد أن حقق لقب بطولة "رد بول كار بارك دريفت" التي أقيمت في مصر عام 2013.

ونجح هيثم في تحقيق وصافة النسخة التالية للبطولة عام 2015 بخلاف تحقيق بطولة سباقات السرعة في مصر في نفس العام برقم قياسي مميز في الجولة الثانية بواقع 1:07.54 دقيقة.



وشارك الراحل في عدة سباقات إقليمية في الإمارات والأردن وحصد لقب بطولة الشرق الأوسط في العام الماضي.

ونجح هيثم سمير في استثمار حبه للسيارات بعدما أشرف بنفسه على تنظيم بعض الفعاليات بجانب امتلاكه مركز للخدمات.

