أرجوك قل إنك ستذهب، مادونا تتوسل إلى بابا الفاتيكان لإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان

دعت النجمة الأمريكية مادونا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إلى السفر إلى قطاع غزة وسط الأزمة الإنسانية المستمرة، طالبة منه "أن يجلب نوره للأطفال قبل أن يفوت الأوان".

وكتبت مادونا في منشور على إنستجرام: "كأم، لا أطيق رؤية معاناتهم، فأطفال العالم ملك للجميع. أنت الوحيد بيننا الذي لا يُمكن منعه من الدخول. نحتاج إلى فتح أبواب المساعدات الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال الأبرياء. لم يتبق المزيد من الوقت. أرجوك، قل إنك ستذهب".



وأردفت مادونا: "السياسة لا تتغير، الوعي وحده هو الذي يتغير، ولهذا أتوجه بالدعاء إلى رجل مخلص. اليوم عيد ميلاد ابني روكو، وأشعر أن أفضل هدية يُمكنني تقديمها له كأم هي أن أطلب من الجميع بذل قصارى جهدهم للمساعدة في إنقاذ الأطفال الأبرياء المحاصرين في مرمى النيران بغزة".

وأضافت، "أنا لا أُشير بأصابع الاتهام ولا أُلقي باللوم ولا أنحاز إلى أي طرف. الجميع يُعاني. أحاول بذل قصارى جهدي لمنع هؤلاء الأطفال من الموت جوعا. إذا رغبتم في المساعدة، انضموا إليَّ في التبرع".

وختمت نجمة البوب الأمريكية منشورها بالإشارة إلى حسابات منظمات الإغاثة الإنسانية التي يمكن التبرع لها، بالإضافة إلى حساب البابا الرسمي على منصة "إكس".



ولم يصدر الفاتيكان أي تعليق على منشور مادونا حتى الآن.

البابا ليو الرابع عشر، الذي بدأ حبريته في شهر مايو، هو أول بابا أمريكي المولد، والبابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

وكان قد عبّر بصراحة عن موقفه تجاه أزمة الجوع المستمرة في غزة. ففي الأسبوع الماضي، وأثناء قداس "يوبيل الشباب" في روما، أعرب البابا ليو عن تضامنه مع الأطفال الذين يعانون جراء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال: "في شركة مع المسيح، سلامنا وأملنا للعالم، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى الشباب الذين يعانون من أسوأ الشرور التي يتسبب بها بشر آخرون. نحن مع شباب غزة".

