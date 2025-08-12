شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)

وثق مقطع فيديو احتفال جنود إسرائيليين بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل عبر طائرة مسيرة في قطاع غزة.



وأظهرت المشاهد التي تم تصويرها بعدسة المسيرة وتداولتها وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع، لحظة قصف 3 فلسطينيين أحدهم يركب دراجة نارية.

ويسمع في المقطع المتداول صوت جنود إسرائيليين وهم يهتفون عقب القصف وإصابة المدنيين الثلاثة الذين سقطوا أرضًا.

