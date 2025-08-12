الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شاهد، كيف احتفى جنود إسرائيليون بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل في غزة (فيديو)

قصف مدنيين فلسطينيين
قصف مدنيين فلسطينيين عزل في غزة، فيتو

وثق مقطع فيديو احتفال جنود إسرائيليين بقصف وقتل مدنيين فلسطينيين عزل عبر طائرة مسيرة في قطاع غزة.


وأظهرت المشاهد التي تم تصويرها بعدسة المسيرة وتداولتها وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع، لحظة قصف 3 فلسطينيين أحدهم يركب دراجة نارية.

ويسمع في المقطع المتداول صوت جنود إسرائيليين وهم يهتفون عقب القصف وإصابة المدنيين الثلاثة الذين سقطوا أرضًا.

