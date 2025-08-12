قوة نيرانية قوية وضربة قاصمة لحماس، خطة إسرائيلية لتقليص مدة عملية احتلال غزة

يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقد اجتماع مع كبار قادة جيش الاحتلال في الأيام المقبلة، لمناقشة الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة، بهدف تقليص المدة المتوقعة للاحتلال إلى بضعة أسابيع، وفق القناة 14 العبرية.

وقال مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي يُكمل حاليًّا الخطط العملياتية، وسيعمل وفق توجيهات القيادة السياسية، مع نشر قوة نيرانية قوية ستوجه ضربة قاصمة لحركة حماس.

وأوضح المصدر أن الاجتماع المرتقب سيركز على مناقشة الخطط العملياتية للسيطرة على مدينة غزة، بهدف هزيمة حركة حماس. كما سيتم بحث سبل تقصير المدة الزمنية اللازمة للتحضير لهذه العملية لتصبح بضعة أسابيع.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انشغل في الأيام الأخيرة بإعداد خطط عملياتية، وأنه سيتبع تعليمات القيادة السياسية.

وأكد أن حركة حماس ستتلقى ضربة موجعة، مشيرًا إلى أن القوة النارية المستخدمة في هذه العملية ستكون بالغة الشدة.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، قد تعهد بحماية حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وإعادتهم إلى تل أبيب.



وتأتي تعهدات الجنرال زامير، الذي كان رافضًا لاقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـالاحتلال الكامل لغزة، وسط خطط إسرائيلية لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة، في خطوة أثارت انتقادات حادة من الداخل والخارج.

والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة الأمنية في إسرائيل على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع المدمر.

